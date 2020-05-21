***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.05.2020 10:10
***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846152
BIST
12:05102.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 827,51
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.016
En Düşük
102.224
12:056,8011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8011
En Düşük
6,7803
12:057,4616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0053
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4662
En Düşük
7,4292
12:05378,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -2,82
|Açılış
|: 378,88
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|35,56
|2.217.229
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|4.063.809
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|583.934
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|157.688
|% 9,96
|
|GLBMD
|4,09
|3.123.031
|% 9,95
|
|MRDIN
|6,07
|198.105.061
|% -10,34
|
|EKIZ
|12,33
|2.696.485
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|120.850.485
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|731.822
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|3.924.788
|% -9,98
|
|THYAO
|11,11
|471.843.882
|% 2,11
|
|GUSGR
|3,33
|296.764.330
|% 0,60
|
|ASELS
|29,62
|232.517.545
|% 0,07
|
|GARAN
|7,68
|226.834.297
|% -0,39
|
|MRDIN
|6,07
|198.105.061
|% -10,34
|
|EKGYO
|1,40
|186.023.920
|% 2,19
|
|GUSGR
|3,33
|296.764.330
|% 0,60
|
|GSRAY
|2,70
|196.470.274
|% 4,65
|
|MNDRS
|1,85
|128.024.740
|% 1,09
|
|IHLGM
|1,23
|69.728.952
|% 3,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2812
|8,3228
|% -0,06
|
|Frank
|7,0061
|7,0483
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8043
|1,8134
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|-13,63
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-3,32
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.479
|-23,40
|
|Tam
|2.520
|2.544
|-24,00
|
|Yarım
|1.230
|1.244
|-11,70
|
|Çeyrek
|615
|622
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,26
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,76
|-0,08
|
|B. Petrol
|36,19
|36,19
|0,44
|