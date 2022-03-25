***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.03.2022 10:09
***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012876
BIST
10:572.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,84
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.187
En Düşük
2.180
10:5714,8219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0023
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
10:5716,3436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0152
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,2905
10:57931,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,04
|Açılış
|: 931,64
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler10:57
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|9.449.829
|% 9,94
|
|NIBAS
|11,65
|45.642.391
|% 7,57
|
|PKENT
|249,00
|71.198.078
|% 7,14
|
|AKSA
|43,00
|108.966.110
|% 7,07
|
|IDEAS
|21,54
|9.037.083
|% -6,43
|
|GZNMI
|32,82
|55.570.874
|% -4,92
|
|IZFAS
|5,68
|1.348.955
|% -4,70
|
|ANHYT
|13,97
|8.800.483
|% -4,43
|
|OSMEN
|23,00
|190.568
|% -4,17
|
|KRDMD
|15,40
|442.028.416
|% 0,20
|
|SMRTG
|15,99
|382.047.432
|% 3,83
|
|THYAO
|28,26
|324.759.716
|% 0,50
|
|SISE
|14,38
|299.690.262
|% 0,49
|
|KARSN
|4,55
|267.684.737
|% 1,11
|
|KARSN
|4,55
|267.684.737
|% 1,11
|
|DOHOL
|3,27
|136.246.187
|% 1,24
|
|YKBNK
|3,95
|122.004.254
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,28
|65.370.489
|% 0,88
|
|KRDMD
|15,40
|442.028.416
|% 0,20
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8172
|14,8219
|% -0,02
|
|Euro
|16,3308
|16,3436
|% 0,09
|
|Sterlin
|19,4912
|19,5889
|% 0,06
|
|Frank
|15,9218
|16,0177
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9398
|3,9595
|% 0,06
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,26
|
|Altın Gr.
|931
|932
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,00
|
|B. Petrol
|118
|118
|-1,50
|