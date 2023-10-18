***AVTUR* *UNLU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.10.2023 18:42
***AVTUR******UNLU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AVTUR, UNLU]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AVTUR.E ve UNLU.E payları 19/10/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/11/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207591
BIST
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18:057.843
En Düşük
|Değişim
|: -3,36%
|| -272,35
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.837
En Yüksek
8.015
18:0528,0054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0711
|Açılış
|: 28,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
18:0529,5371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0438
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,5024
18:051.751,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 23,23
|Açılış
|: 1.751,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.767,55
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INGRM
|412,60
|425.092.828
|% 10,00
|
|HKTM
|75,35
|345.401.042
|% 10,00
|
|MAALT
|1.199,50
|538.267.058
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.476,40
|716.052.861
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,47
|18.347.574
|% 10,00
|
|ENSRI
|37,46
|154.452.483
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.168,20
|26.831.166
|% -10,00
|
|QNBFB
|312,20
|12.212.864
|% -9,98
|
|SARKY
|36,90
|96.189.641
|% -9,82
|
|CASA
|152,60
|23.301.652
|% -9,70
|
|THYAO
|216,50
|6.391.011.118
|% -3,82
|
|TUPRS
|141,20
|5.934.144.862
|% -2,22
|
|BRSAN
|928,00
|4.051.465.734
|% -5,64
|
|ASTOR
|119,00
|3.962.210.188
|% -2,46
|
|YKBNK
|18,46
|3.367.965.235
|% -4,25
|
|ZOREN
|5,94
|2.227.559.734
|% -5,11
|
|EKGYO
|7,33
|2.021.299.496
|% -3,93
|
|YKBNK
|18,46
|3.367.965.235
|% -4,25
|
|PETKM
|21,54
|3.162.042.720
|% -5,77
|
|KATMR
|2,65
|380.950.493
|% -5,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9990
|28,0054
|% 0,25
|
|Euro
|29,4982
|29,5371
|% -0,15
|
|Sterlin
|33,9291
|34,0992
|% -0,08
|
|Frank
|31,0472
|31,2343
|% 0,38
|
|Riyal
|7,4455
|7,4829
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|23,45
|
|Altın Gr.
|1.752
|1.752
|23,78
|
|Cumhuriyet
|12.160
|12.344
|232,00
|
|Tam
|11.850
|11.971
|200,00
|
|Yarım
|5.943
|6.008
|100,00
|
|Çeyrek
|2.962
|3.004
|50,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,53
|20,56
|0,05
|
|B. Petrol
|91,17
|91,17
|1,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EMKEL
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 31.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 423, 280 adet işlem
-
17:58BIGCH
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 31.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 385, 403 adet işlem
-
17:57DGNMO
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 779, 722 adet işlem
-
17:56BYDNR
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 374, 580 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 7, 888 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 8 altında . İşlem hacmi 90, 084.00 milyon TL de