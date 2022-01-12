AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.01.2022 11:51
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992955
BIST
13:222.068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 22,45
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.059
13:2213,8399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0330
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
13:2215,7310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0313
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7517
En Düşük
15,5761
13:22808,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 808,76
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler13:22
|EMNIS
|23,90
|965.273
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|773.320
|% 9,94
|
|ORCAY
|39,90
|12.861.137
|% 9,92
|
|DARDL
|3,56
|156.601.481
|% 9,88
|
|YKSLN
|6,14
|42.464.241
|% 9,84
|
|BASCM
|9,73
|100.537
|% -8,98
|
|GEDZA
|20,12
|24.648.455
|% -4,64
|
|CELHA
|8,47
|10.712.462
|% -4,29
|
|SNPAM
|8,51
|45.448
|% -3,84
|
|PENTA
|336,60
|28.575.808
|% -3,83
|
|KRDMD
|12,83
|3.621.302.180
|% 1,50
|
|SISE
|15,41
|2.207.292.511
|% 4,40
|
|THYAO
|27,12
|1.640.966.567
|% 0,82
|
|EREGL
|31,94
|1.474.072.494
|% 0,57
|
|YKBNK
|3,81
|851.479.947
|% 1,60
|
|KRDMD
|12,83
|3.621.302.180
|% 1,50
|
|YKBNK
|3,81
|851.479.947
|% 1,60
|
|SISE
|15,41
|2.207.292.511
|% 4,40
|
|EKGYO
|2,40
|167.391.255
|% 1,27
|
|PETKM
|9,66
|665.931.191
|% 2,22
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8275
|13,8399
|% 0,24
|
|Euro
|15,7115
|15,7310
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,8013
|18,8956
|% 0,27
|
|Frank
|14,9340
|15,0239
|% 0,37
|
|Riyal
|3,6762
|3,6946
|% 0,31
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-6,33
|
|Altın Gr.
|809
|809
|0,05
|
|Cumhuriyet
|5.369
|5.450
|39,00
|
|Tam
|5.341
|5.476
|41,37
|
|Yarım
|2.581
|2.649
|20,01
|
|Çeyrek
|1.295
|1.325
|10,01
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,01
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|-0,03
|