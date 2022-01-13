AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.01.2022 16:43
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993535
BIST
16:442.078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 13,30
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
16:4413,6000
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 0,3765
|Açılış
|: 13,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
16:4415,6190
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 0,4628
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
16:44797,24
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 20,27
|Açılış
|: 797,24
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler16:44
|PKENT
|8.123,40
|15.216.951
|% 10,00
|
|TETMT
|367,40
|10.978.393
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.240.888
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|CEOEM
|15,01
|21.080.334
|% -5,18
|
|KRDMD
|13,33
|4.756.811.863
|% 2,15
|
|THYAO
|28,78
|4.136.962.708
|% 7,07
|
|GARAN
|11,87
|1.773.921.896
|% 0,17
|
|SISE
|15,14
|1.741.981.914
|% -0,33
|
|EREGL
|31,84
|1.699.830.554
|% 0,82
|
|KRDMD
|13,33
|4.756.811.863
|% 2,15
|
|YKBNK
|3,85
|1.101.323.317
|% -0,77
|
|PETKM
|9,63
|1.573.527.259
|% 0,84
|
|GARAN
|11,87
|1.773.921.896
|% 0,17
|
|THYAO
|28,78
|4.136.962.708
|% 7,07
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5812
|13,6000
|% 2,85
|
|Euro
|15,6067
|15,6190
|% 3,05
|
|Sterlin
|18,6207
|18,7141
|% 3,01
|
|Frank
|14,8613
|14,9508
|% 3,11
|
|Riyal
|3,6133
|3,6315
|% 2,86
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-3,66
|
|Altın Gr.
|797
|797
|20,38
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|-83,00
|
|Tam
|5.266
|5.400
|-72,82
|
|Yarım
|2.545
|2.612
|-35,22
|
|Çeyrek
|1.277
|1.306
|-17,62
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,13
|10,14
|0,28
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|-0,14
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
-
16:59NETAS
Yüzde 4.54 oranında artışla 19.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 454, 410 adet işlem
-
16:58CCOLA
Yüzde 4.58 oranında artışla 112.00 lira fiyatla işlem gören hissede 809, 348 adet işlem
-
16:57LINK
Yüzde 9.96 oranında artışla 33.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 203, 854 adet işlem
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16:56XU100
Endeks 2, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 31, 056.00 milyon TL de
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16:56ICBCT
Yüzde 6.54 oranında artışla 6.03 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 782, 760 adet işlem