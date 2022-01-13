AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.01.2022 16:43
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993536
BIST
17:282.068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,39
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
17:2813,4903
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,2668
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
17:2815,5162
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 0,3600
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
17:28794,41
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 17,44
|Açılış
|: 794,41
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler17:28
|TETMT
|367,40
|17.488.925
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.774.628
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|PSGYO
|17,79
|114.541.360
|% 9,95
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,54
|6.215.745.350
|% 3,75
|
|THYAO
|28,22
|4.512.649.633
|% 4,99
|
|EREGL
|31,72
|2.084.098.374
|% 0,44
|
|GARAN
|11,86
|1.921.016.943
|% 0,08
|
|SISE
|15,10
|1.867.614.791
|% -0,59
|
|KRDMD
|13,54
|6.215.745.350
|% 3,75
|
|YKBNK
|3,83
|1.192.029.177
|% -1,29
|
|PETKM
|9,57
|1.686.638.999
|% 0,21
|
|GARAN
|11,86
|1.921.016.943
|% 0,08
|
|THYAO
|28,22
|4.512.649.633
|% 4,99
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4598
|13,4903
|% 2,02
|
|Euro
|15,4530
|15,5162
|% 2,38
|
|Sterlin
|18,5777
|18,6708
|% 2,77
|
|Frank
|14,8446
|14,9340
|% 2,99
|
|Riyal
|3,6030
|3,6211
|% 2,56
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|797
|797
|19,75
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
Seans Raporu
17:28
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17:41XU100
Endeks 2, 071 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 35, 586.00 milyon TL de
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17:41EUHOL
Yüzde 4.59 oranında artışla 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 856, 960 adet işlem
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17:40PKENT
Yüzde 9.68 oranında artışla 8, 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 769 adet işlem
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17:39EUHOL
Yüzde 4.59 oranında artışla 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 849, 517 adet işlem
-
17:38TETMT
Yüzde 10.00 oranında artışla 367.40 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 178 adet işlem