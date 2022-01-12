AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
12.01.2022 11:52
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992956
BIST
11:572.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 17,62
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.059
11:5713,8243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0174
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8349
En Düşük
13,7216
11:5715,7303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0306
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7443
En Düşük
15,5761
11:57807,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,66
|Açılış
|: 807,06
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler11:55
|EMNIS
|23,90
|687.699
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|299.420
|% 9,94
|
|DOBUR
|118,70
|16.275.367
|% 9,91
|
|DARDL
|3,56
|152.811.142
|% 9,88
|
|YKSLN
|6,14
|41.978.752
|% 9,84
|
|MIATK
|33,20
|9.949.105
|% -4,05
|
|CELHA
|8,51
|7.648.633
|% -3,84
|
|GEDZA
|20,30
|21.672.004
|% -3,79
|
|PENTA
|337,90
|20.649.842
|% -3,46
|
|RALYH
|10,08
|22.486.457
|% -3,17
|
|KRDMD
|12,90
|2.789.307.628
|% 2,06
|
|SISE
|15,41
|1.837.289.293
|% 4,40
|
|EREGL
|32,00
|1.170.121.964
|% 0,76
|
|THYAO
|26,92
|873.905.986
|% 0,07
|
|GARAN
|11,84
|697.356.453
|% 0,51
|
|KRDMD
|12,90
|2.789.307.628
|% 2,06
|
|YKBNK
|3,80
|675.348.245
|% 1,33
|
|SISE
|15,41
|1.837.289.293
|% 4,40
|
|EKGYO
|2,39
|150.607.007
|% 0,84
|
|PETKM
|9,68
|591.995.632
|% 2,43
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8153
|13,8220
|% 0,11
|
|Euro
|15,7091
|15,7235
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,7786
|18,8728
|% 0,15
|
|Frank
|14,8987
|14,9884
|% 0,14
|
|Riyal
|3,6708
|3,6892
|% 0,17
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-7,14
|
|Altın Gr.
|806
|806
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,08
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,04
|84,04
|0,32
|
Seans Raporu
11:55
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12:10XU100
Endeks 2, 065 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 13, 763.00 milyon TL de
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12:10BLCYT
Yüzde 4.97 oranında artışla 16.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 561, 897 adet işlem
-
12:08KRDMB
Yüzde 5.45 oranında artışla 11.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 230, 485 adet işlem
-
12:07ESCAR
Yüzde 4.34 oranında artışla 35.10 lira fiyatla işlem gören hissede 244, 133 adet işlem
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12:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, SAHOL, DOHOL