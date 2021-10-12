***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 2.747.052 2.678.549 965.091 901.879Satışların Maliyeti12 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.747.052 2.678.549 965.091 901.879BRÜT KAR (ZARAR)2.747.052 2.678.549 965.091 901.879Genel Yönetim Giderleri13 -2.999.577 -2.542.844 -1.019.773 -675.197Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler42 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-682 -1.440 -170 -517ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-253.165 134.265 -54.852 226.165FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-253.165 134.265 -54.852 226.165Finansman Gelirleri14 243.603 135.041 91.008 40.891Finansman Giderleri14 -931 -471 -377 -284SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.493 268.835 35.779 266.772Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.932 -64.039 -5.997 -59.166Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -5.322 -32.040 -5.322 -32.040Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 8.254 -31.999 -675 -27.126SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.561 204.796 29.782 207.606DÖNEM KARI (ZARARI)-7.561 204.796 29.782 207.606Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-7.561 204.796 29.782 207.606Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-434.006 -251.335Dönem Karı (Zararı)-7.561 204.796Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-52.901 -4.464Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 ve 13 5.253 5.253Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler188.353 61.285Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 188.353 61.285Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14 -243.575 -135.041Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -2.932 64.039İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-102.031 -451.667Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler21.687 -3.587Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.937 16.910Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-133.176 -454.571Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.395 -10.419Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-162.493 -251.335Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler8 -195.406 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -76.107YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -22.782Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 -22.782FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI243.256 135.134Alınan Faiz243.256 135.134YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-190.750 -138.983NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-190.750 -138.983DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.957.975 2.746.974DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.767.225 2.607.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.768.254 2.958.688Ticari Alacaklar334.782 356.469İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 ve 5 334.782 356.469Diğer Alacaklar0 1.551İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 ve 5 0 1.551Peşin Ödenmiş Giderler6 18.406 4.919Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 6.840 0ARA TOPLAM3.128.282 3.321.627TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.128.282 3.321.627DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 10.526 15.779Ertelenmiş Vergi Varlığı15 103.918 91.949TOPLAM DURAN VARLIKLAR114.444 107.728TOPLAM VARLIKLAR3.242.726 3.429.355KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar38.731 171.910İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 ve 5 4.886 4.680İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 33.845 167.230Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 122.114 99.575Diğer Borçlar83 1.227İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar83 1.227Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 0 63.945Kısa Vadeli Karşılıklar322.125 221.306Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 322.125 221.306ARA TOPLAM483.053 557.963TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER483.053 557.963UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar149.142 238.441Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 149.142 238.441TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER149.142 238.441TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER632.195 796.404ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.610.531 2.632.951Ödenmiş Sermaye10 2.700.000 2.700.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 -48.693 -33.834Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 -33.215 -401.711Net Dönem Karı veya Zararı-7.561 368.496TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.610.531 2.632.951TOPLAM KAYNAKLAR3.242.726 3.429.355Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 700.000 -37.920 -1.086.975 685.264 2.260.369 2.260.369Transferler700.000 -700.000 685.264 -685.264 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)204.796 204.796 204.796Dönem Karı (Zararı)204.796 204.796 204.796Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler2.700.000 0 -37.920 -401.711 204.796 2.465.165 2.465.165Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.700.000 -33.834 -401.711 368.496 2.632.951 2.632.951Transferler368.496 -368.496 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.859 -7.561 -22.420 -22.420Dönem Karı (Zararı)-7.561 -7.561 -7.561Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-14.859 -14.859 -14.859Dönem Sonu Bakiyeler2.700.000 -48.693 -33.215 -7.561 2.610.531 2.610.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-7.561 204.796 29.782 207.606DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-14.859 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 -18.574 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.715 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 3.715 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-14.859 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-22.420 204.796 29.782 207.606Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-22.420 204.796 29.782 207.606http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969983BIST