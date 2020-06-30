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***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

30.06.2020 16:45
GÜNCEL HABERLER



***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Şirketimizin otel işletmesi ile ilgili olarak, 01.04.2020 – 29.06.2020 tarihleri arasında faaliyetlere ara verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Çeşme - İzmir adresindeki otel işletmesinde sunulan hizmetler ile ilgili olarak
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
COVID-19 salgını nedeniyle değişen talep
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
COVID-19 salgını nedeniyle değişen talep
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
01.04.2020 tarihinden 29.06.2020 tarihine kadar - 89 gün
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
30.06.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar

BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI'NA AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM 1 Nisan 2020 tarihli özel durum açıklamamızda COVID-19 salgını nedeniyle değişen talep göz önünde bulundurularak, 01.04.2020 – 29.06.2020 tarihleri arasında faaliyetlere ara verileceği duyurulmuştu. "Güvenli Turizm Sertifikası" koşullarını sağlayan Şirketimiz, 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla faaliyetlerine başlayacaktır. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853501


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