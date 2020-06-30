***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiŞirketimizin otel işletmesi ile ilgili olarak, 01.04.2020 – 29.06.2020 tarihleri arasında faaliyetlere ara verilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÇeşme - İzmir adresindeki otel işletmesinde sunulan hizmetler ile ilgili olarakFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCOVID-19 salgını nedeniyle değişen talepVarsa Yetkili Organ Karar TarihiCOVID-19 salgını nedeniyle değişen talepFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi01.04.2020 tarihinden 29.06.2020 tarihine kadar - 89 günFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih30.06.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir etki beklenmemektedir.AçıklamalarBORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI'NA AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM 1 Nisan 2020 tarihli özel durum açıklamamızda COVID-19 salgını nedeniyle değişen talep göz önünde bulundurularak, 01.04.2020 – 29.06.2020 tarihleri arasında faaliyetlere ara verileceği duyurulmuştu. "Güvenli Turizm Sertifikası" koşullarını sağlayan Şirketimiz, 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla faaliyetlerine başlayacaktır. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853501BIST