***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.756.740 7.916.580 119.489 141.801.299 -995.733 90.036 140.895.602 140.895.602 0 0 123.920 -19.977.307 492.607 -19.484.700 146.327.631 146.327.631Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-516.240 -516.240 -516.240 1.008.847 -492.607 516.240 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-48.822 -48.822 -48.822 0 0 0 -3.768.432 -3.768.432 -3.817.254 -3.817.254Dönem Karı (Zararı)0 0 0 -3.768.432 -3.768.432 -3.768.432 -3.768.432Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-48.822 -48.822 -48.822 0 0 -48.822 -48.822Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16.756.740 7.916.580 119.489 141.285.059 -1.044.555 90.036 140.330.540 140.330.540 0 0 0 123.920 -18.968.460 -3.768.432 -22.736.892 142.510.377 142.510.377Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500 207.134.511 -1.244.786 159.744 205.889.725 206.049.469 123.920 -17.420.247 2.768.444 -14.651.803 224.580.666 224.580.666Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Transferler-1.047.444 -1.047.444 -1.047.444 3.815.888 -2.768.444 1.047.444 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-61.078 -61.078 -61.078 -4.371.434 -4.371.434 -4.432.512 -4.432.512Dönem Karı (Zararı)0 -4.371.434 -4.371.434 -4.371.434 -4.371.434Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-61.078 -61.078 -61.078 0 -61.078 -61.078Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500 206.087.067 -1.305.864 159.744 204.781.203 0 204.940.947 0 123.920 -13.604.359 -4.371.434 -17.975.793 220.148.154 220.148.154Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.168.096 171.542Dönem Karı (Zararı)-4.371.434 -3.768.432Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.371.434 -3.768.432Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.687.687 2.085.641Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.037.826 1.283.482Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.031 1.724Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.031 1.724Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler251.883 210.616Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler119.692 92.187Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler132.191 118.429Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-16.319 -13.372Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler690.663 730.678Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler11 -74.461 -25.361Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 765.124 756.039Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-260.065 -98.277Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -25.000Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -25.000Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-15.270 -4.210İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.888.553 1.878.502Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.808.661 -1.967.082İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)20.506 -50.879İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.829.167 -1.916.203Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler24.289 -674.010İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)24.289 -674.010Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.938 -43.142Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)448.050 190.945Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-202.978 488.681İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 81.039 232.540İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-284.017 256.141Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)70.487 203.501Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler397.754 -498.407İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)397.754 -498.407Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6.969.550 4.178.016İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.204.806 195.711Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-36.710 -24.169YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-47.010 -136.009Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 25.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-137.790 -199.742Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -134.885 -199.742Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.905Alınan Temettüler16.319 13.372Alınan Faiz74.461 25.361FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.230.657 29.678Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.000.000Kredilerden Nakit Girişleri5 7.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-6.020.060Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-465.539 -392.972Ödenen Faiz-765.118 -557.290YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.890.429 65.211Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi15.270 1.812NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.905.699 67.023DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.201.826 1.375.908DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.107.525 1.442.931Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4.107.525 2.201.826Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar3.840.849 1.031.157İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 69.097 89.604İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.771.752 941.553Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar86.910 85.134İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar86.910 85.134Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar542.249 532.311Peşin Ödenmiş Giderler6 167.935 754.735İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler167.935 754.735Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar47.481 36.718Diğer Dönen Varlıklar133.468 170.303İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar133.468 170.303ARA TOPLAM8.926.417 4.812.184TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.926.417 4.812.184DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar241.966 241.966Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar241.966 241.966Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar4.a 262.514.845 264.411.464Arazi ve Arsalar158.794.821 158.794.821Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11.432.430 11.601.723Binalar87.900.179 89.328.461Tesis, Makine ve Cihazlar1.008.854 996.653Taşıtlar245.586 263.541Mobilya ve Demirbaşlar3.132.975 3.426.265Kullanım Hakkı Varlıkları4.b 9.391.340 9.500.073Maddi Olmayan Duran Varlıklar611.235 614.651Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar611.235 614.651Peşin Ödenmiş Giderler6 2.594.921 2.456.171İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.594.921 2.456.171Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR275.354.307 277.224.325TOPLAM VARLIKLAR284.280.724 282.036.509KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.866.451 2.566.865İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.866.451 2.566.865Banka Kredileri5 2.664.620 2.377.507Kiralama İşlemlerinden Borçlar201.831 189.358Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar2.720.932 3.389.449İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 592.742 511.703İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.128.190 2.877.746Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar234.566 164.079Diğer Borçlar195.259 205.824İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar195.259 205.824Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.750.071 780.521İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 7.750.071 780.521Kısa Vadeli Karşılıklar2.039.296 1.907.105Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.039.296 1.907.105Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM15.806.575 9.013.843TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.806.575 9.013.843UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15.555.973 15.555.973İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15.555.973 15.555.973Banka Kredileri5 6.198.237 6.198.237Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.357.736 9.357.736Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar1.604.127 1.444.797Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.604.127 1.444.797Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 31.165.895 31.441.230Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.325.995 48.442.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER64.132.570 57.455.843ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar220.148.154 224.580.666Ödenmiş Sermaye7 25.000.000 25.000.000Sermaye Düzeltme Farkları7 7.916.580 7.916.580Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7 142.500 142.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)204.940.946 206.049.469Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)204.940.946 206.049.469Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4 206.087.066 207.134.511Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.305.864 -1.244.786Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)159.744 159.744Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler123.920 123.920Yasal Yedekler7 123.920 123.920Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-13.604.358 -17.420.247Net Dönem Karı veya Zararı-4.371.434 2.768.444TOPLAM ÖZKAYNAKLAR220.148.154 224.580.666TOPLAM KAYNAKLAR284.280.724 282.036.509Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 4.223.072 4.963.883Satışların Maliyeti8 -5.563.002 -5.427.475TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-1.339.930 -463.592Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)-1.339.930 -463.592Genel Yönetim Giderleri9 -2.547.447 -2.197.228Pazarlama Giderleri9 -280.487 -334.139Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 419.612 104.451Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -5.274 -109.876ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.753.526 -3.000.384Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16.319 38.372FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.737.207 -2.962.012Finansman Gelirleri11 90.767 27.758Finansman Giderleri11 -985.059 -932.455SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.631.499 -3.866.709Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri260.065 98.277Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 260.065 98.277SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.371.434 -3.768.432DÖNEM KARI (ZARARI)-4.371.434 -3.768.432Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-4.371.434 -3.768.432Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp -0,17490000 -0,22500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-61.078 -48.822Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-76.348 -61.027Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15.270 12.205Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi15.270 12.205Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-61.078 -48.822TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.432.512 -3.817.254Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-4.432.512 -3.817.254http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847793BIST