***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.756.740 7.916.580 119.489 141.801.299 -995.733 140.805.566 90.036 140.895.602 123.920 -19.977.307 492.607 -19.484.700 146.327.631 146.327.631Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-2.064.453 -2.064.453 -2.064.453 2.557.060 -492.607 2.064.453 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)67.397.665 -249.053 67.148.612 69.708 67.218.320 2.768.444 2.768.444 69.986.764 69.986.764Dönem Karı (Zararı)0 2.768.444 2.768.444 2.768.444 2.768.444Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)67.397.665 -249.053 67.148.612 69.708 67.218.320 67.218.320 67.218.320Sermaye Arttırımı8.243.260 23.011 8.266.271 8.266.271Sermaye AzaltımıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500 207.134.511 -1.244.786 0 205.889.725 159.744 206.049.469 123.920 -17.420.247 2.768.444 -14.651.803 224.580.666 224.580.666Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500 207.134.511 -1.244.786 205.889.725 159.744 206.049.469 123.920 -17.420.247 2.768.444 -14.651.803 224.580.666 224.580.666Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Transferler-4.189.576 -4.189.576 -4.189.576 6.958.020 -2.768.444 4.189.576 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-506.334 -506.334 63.171 -443.163 -10.267.647 -10.267.647 -10.710.810 -10.710.810Dönem Karı (Zararı)0 -10.267.647 -10.267.647 -10.267.647 -10.267.647Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-506.334 -506.334 63.171 -443.163 0 -443.163 -443.163Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500 202.944.935 -1.751.120 0 201.193.815 222.915 201.416.730 0 123.920 -10.462.227 -10.267.647 -20.729.874 213.869.856 213.869.856Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.078.129 12.649.014Dönem Karı (Zararı)-10.267.647 2.768.444Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-10.267.647 2.768.444Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.326.496 10.268.983Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 8.645.306 5.428.506Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler114.670 32.045Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 114.670 32.045Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler717.123 871.057Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 461.968 346.150Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 255.155 524.907Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler22 -16.319 -13.372Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.924.724 4.147.849Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -234.000 -244.540Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 3.158.724 4.392.389Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -1.055.827 -166.202Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 -828 -40.323Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-828 -40.323Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.353 9.423İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.140.310 -44.122Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler696.940 424.822İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)51.071 -19.686İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)645.869 444.508Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-498.018 -34.469İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-498.018 -34.469Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler345.811 -61.322Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.694.660 -418.965Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.423.978 435.227İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-186.216 -1.118.696İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.610.194 1.553.923Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-52.997 16.911Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.144.852 100.576İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.144.852 100.576Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-325.212 -506.902İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.199.159 12.993.305Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -121.030 -288.468Vergi İadeleri (Ödemeleri)-55.823YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.994.738 -5.363.183İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri25.306Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.884 41.305Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.884 41.305Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,22 -2.282.247 -5.663.122Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.276.437 -5.068.801Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.810 -594.321Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Temettüler22 16.319 13.372Alınan Faiz234.000 245.262FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.097.076 -6.519.685Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.243.260Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 8.243.260İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.900.000 14.500.000Kredilerden Nakit Girişleri13 4.900.000 14.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.769.595 -17.098.285Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -3.769.595 -17.098.285İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-6.020.060Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.004.865 -1.752.868Ödenen Faiz-1.222.616 -4.391.732YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.013.685 766.146Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.352 59.772NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.011.333 825.918DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.201.826 1.375.908DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.190.493 2.201.826Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.190.493 2.201.826Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar219.548 1.031.157İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 38.533 89.604İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 181.015 941.553Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar88.517 85.134İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 88.517 85.134Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar9 186.500 532.311Peşin Ödenmiş Giderler82.561 754.735İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 82.561 754.735Ertelenmiş Sigortacılık Üretim GiderleriCari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 30.146 36.718Diğer Dönen Varlıklar671.502 170.303İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 671.502 170.303ARA TOPLAM2.469.267 4.812.184TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.469.267 4.812.184DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar295.628 241.966Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar3 295.628 241.966Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar11 258.543.002 264.411.464Arazi ve Arsalar160.274.821 158.794.821Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10.900.092 11.601.723Binalar83.615.856 89.328.461Tesis, Makine ve Cihazlar967.395 996.653Taşıtlar194.740 263.541Mobilya ve Demirbaşlar2.590.098 3.426.265Kullanım Hakkı Varlıkları11 10.422.597 9.500.073Maddi Olmayan Duran Varlıklar592.024 614.651Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 592.024 614.651Peşin Ödenmiş Giderler1.037.659 2.456.171İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.037.659 2.456.171Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR270.890.910 277.224.325TOPLAM VARLIKLAR273.360.177 282.036.509KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.400.000 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.400.000 0Banka Kredileri13 1.400.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.635.616 2.566.865İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.635.616 2.566.865Banka Kredileri13 3.509.669 2.377.507Kiralama İşlemlerinden Borçlar125.947 189.358Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar3.808.562 3.389.449İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 325.487 511.703İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.483.075 2.877.746Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 111.080 164.079Diğer Borçlar88.078 205.824İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 88.078 205.824Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)455.308 780.521İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 455.308 780.521Kısa Vadeli Karşılıklar2.162.260 1.907.105Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.162.260 1.907.105Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM11.660.904 9.013.843TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.660.904 9.013.843UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15.136.152 15.555.973İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15.136.152 15.555.973Banka Kredileri13 4.774.238 6.198.237Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 10.361.914 9.357.736Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar2.418.652 1.444.797Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.418.652 1.444.797Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 30.274.613 31.441.230Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.829.417 48.442.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER59.490.321 57.455.843ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar213.869.856 224.580.666Ödenmiş Sermaye18 25.000.000 25.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 7.916.580 7.916.580Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 142.500 142.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)201.416.730 206.049.469Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)201.416.730 206.049.469Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11 202.944.935 207.134.511Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.751.120 -1.244.786Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)222.915 159.744Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler123.920 123.920Yasal Yedekler18 123.920 123.920Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-10.462.227 -17.420.247Net Dönem Karı veya Zararı-10.267.647 2.768.444TOPLAM ÖZKAYNAKLAR213.869.856 224.580.666TOPLAM KAYNAKLAR273.360.177 282.036.509Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 22.003.994 47.452.117Satışların Maliyeti19 -18.931.116 -28.852.693TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.072.878 18.599.424Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)3.072.878 18.599.424Genel Yönetim Giderleri20 -9.636.532 -9.524.924Pazarlama Giderleri20 -1.017.326 -1.670.148Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 240.527 504.058Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -488.639 -356.686ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-7.829.092 7.551.724Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 17.147 53.695FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-7.811.945 7.605.419Finansman Gelirleri24 323.250 449.889Finansman Giderleri24 -3.834.779 -5.453.066SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.323.474 2.602.242Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.055.827 166.202Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 1.055.827 166.202SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-10.267.647 2.768.444DÖNEM KARI (ZARARI)-10.267.647 2.768.444Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-10.267.647 2.768.444Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına (Kayıp)/ Kazanç 27 -0,49270000 0,13280000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-443.163 67.218.320Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11 79.477.959Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-632.917 -311.318Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar78.964 87.133Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)78.964 87.133Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler110.790 -12.035.454Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi26 -12.080.294Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 126.583 62.265Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi26 -15.793 -17.425Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-443.163 67.218.320TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.710.810 69.986.764Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-10.710.810 69.986.764http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913625BIST