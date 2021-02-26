***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor
26.02.2021 20:47
***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 141.801.299 -995.733 140.805.566 90.036 140.895.602 123.920 -19.977.307 492.607 -19.484.700 146.327.631 146.327.631
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.064.453 -2.064.453 -2.064.453 2.557.060 -492.607 2.064.453 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.397.665 -249.053 67.148.612 69.708 67.218.320 2.768.444 2.768.444 69.986.764 69.986.764
Dönem Karı (Zararı)
0 2.768.444 2.768.444 2.768.444 2.768.444
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
67.397.665 -249.053 67.148.612 69.708 67.218.320 67.218.320 67.218.320
Sermaye Arttırımı
8.243.260 23.011 8.266.271 8.266.271
Sermaye Azaltımı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 207.134.511 -1.244.786 0 205.889.725 159.744 206.049.469 123.920 -17.420.247 2.768.444 -14.651.803 224.580.666 224.580.666
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 207.134.511 -1.244.786 205.889.725 159.744 206.049.469 123.920 -17.420.247 2.768.444 -14.651.803 224.580.666 224.580.666
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Transferler
-4.189.576 -4.189.576 -4.189.576 6.958.020 -2.768.444 4.189.576 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-506.334 -506.334 63.171 -443.163 -10.267.647 -10.267.647 -10.710.810 -10.710.810
Dönem Karı (Zararı)
0 -10.267.647 -10.267.647 -10.267.647 -10.267.647
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-506.334 -506.334 63.171 -443.163 0 -443.163 -443.163
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 202.944.935 -1.751.120 0 201.193.815 222.915 201.416.730 0 123.920 -10.462.227 -10.267.647 -20.729.874 213.869.856 213.869.856
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.078.129 12.649.014
Dönem Karı (Zararı)
-10.267.647 2.768.444
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-10.267.647 2.768.444
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.326.496 10.268.983
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 8.645.306 5.428.506
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
114.670 32.045
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 114.670 32.045
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
717.123 871.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 461.968 346.150
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 255.155 524.907
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
22 -16.319 -13.372
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.924.724 4.147.849
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -234.000 -244.540
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 3.158.724 4.392.389
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -1.055.827 -166.202
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -828 -40.323
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-828 -40.323
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.353 9.423
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.140.310 -44.122
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
696.940 424.822
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
51.071 -19.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
645.869 444.508
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-498.018 -34.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-498.018 -34.469
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
345.811 -61.322
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.694.660 -418.965
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.423.978 435.227
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-186.216 -1.118.696
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.610.194 1.553.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-52.997 16.911
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.144.852 100.576
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.144.852 100.576
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-325.212 -506.902
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.199.159 12.993.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -121.030 -288.468
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-55.823
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.994.738 -5.363.183
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
25.306
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.884 41.305
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.884 41.305
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,22 -2.282.247 -5.663.122
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.276.437 -5.068.801
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.810 -594.321
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
22 16.319 13.372
Alınan Faiz
234.000 245.262
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.097.076 -6.519.685
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.243.260
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 8.243.260
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.900.000 14.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
13 4.900.000 14.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.769.595 -17.098.285
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -3.769.595 -17.098.285
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-6.020.060
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.004.865 -1.752.868
Ödenen Faiz
-1.222.616 -4.391.732
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.013.685 766.146
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.352 59.772
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.011.333 825.918
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.201.826 1.375.908
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.190.493 2.201.826
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.190.493 2.201.826
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
219.548 1.031.157
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 38.533 89.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 181.015 941.553
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
88.517 85.134
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 88.517 85.134
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 186.500 532.311
Peşin Ödenmiş Giderler
82.561 754.735
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 82.561 754.735
Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri
0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 30.146 36.718
Diğer Dönen Varlıklar
671.502 170.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 671.502 170.303
ARA TOPLAM
2.469.267 4.812.184
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.469.267 4.812.184
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
295.628 241.966
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
3 295.628 241.966
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 258.543.002 264.411.464
Arazi ve Arsalar
160.274.821 158.794.821
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10.900.092 11.601.723
Binalar
83.615.856 89.328.461
Tesis, Makine ve Cihazlar
967.395 996.653
Taşıtlar
194.740 263.541
Mobilya ve Demirbaşlar
2.590.098 3.426.265
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 10.422.597 9.500.073
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
592.024 614.651
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 592.024 614.651
Peşin Ödenmiş Giderler
1.037.659 2.456.171
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.037.659 2.456.171
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
270.890.910 277.224.325
TOPLAM VARLIKLAR
273.360.177 282.036.509
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.400.000 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.400.000 0
Banka Kredileri
13 1.400.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.635.616 2.566.865
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.635.616 2.566.865
Banka Kredileri
13 3.509.669 2.377.507
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
125.947 189.358
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
3.808.562 3.389.449
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 325.487 511.703
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.483.075 2.877.746
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 111.080 164.079
Diğer Borçlar
88.078 205.824
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 88.078 205.824
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
455.308 780.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 455.308 780.521
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.162.260 1.907.105
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.162.260 1.907.105
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
11.660.904 9.013.843
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.660.904 9.013.843
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.136.152 15.555.973
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.136.152 15.555.973
Banka Kredileri
13 4.774.238 6.198.237
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 10.361.914 9.357.736
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.418.652 1.444.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.418.652 1.444.797
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 30.274.613 31.441.230
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.829.417 48.442.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
59.490.321 57.455.843
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
213.869.856 224.580.666
Ödenmiş Sermaye
18 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 7.916.580 7.916.580
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 142.500 142.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
201.416.730 206.049.469
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
201.416.730 206.049.469
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 202.944.935 207.134.511
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.751.120 -1.244.786
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
222.915 159.744
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
123.920 123.920
Yasal Yedekler
18 123.920 123.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-10.462.227 -17.420.247
Net Dönem Karı veya Zararı
-10.267.647 2.768.444
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
213.869.856 224.580.666
TOPLAM KAYNAKLAR
273.360.177 282.036.509
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 22.003.994 47.452.117
Satışların Maliyeti
19 -18.931.116 -28.852.693
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.072.878 18.599.424
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.072.878 18.599.424
Genel Yönetim Giderleri
20 -9.636.532 -9.524.924
Pazarlama Giderleri
20 -1.017.326 -1.670.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 240.527 504.058
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -488.639 -356.686
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.829.092 7.551.724
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 17.147 53.695
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.811.945 7.605.419
Finansman Gelirleri
24 323.250 449.889
Finansman Giderleri
24 -3.834.779 -5.453.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.323.474 2.602.242
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.055.827 166.202
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 1.055.827 166.202
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.267.647 2.768.444
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.267.647 2.768.444
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.267.647 2.768.444
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına (Kayıp)/ Kazanç 27 -0,49270000 0,13280000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-443.163 67.218.320
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 79.477.959
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-632.917 -311.318
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
78.964 87.133
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
78.964 87.133
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
110.790 -12.035.454
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
26 -12.080.294
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 126.583 62.265
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
26 -15.793 -17.425
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-443.163 67.218.320
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.710.810 69.986.764
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.710.810 69.986.764
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913625
BIST