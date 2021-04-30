***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500 207.134.511 -1.244.786 159.744 206.049.469 206.049.469 123.920 -17.420.247 2.768.444 -14.651.803 224.580.666 224.580.666Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.047.445 -1.047.445 -1.047.445 3.815.889 -2.768.444 1.047.445 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-61.078 -61.078 -61.078 -4.371.434 -4.371.434 -4.432.512 -4.432.512Dönem Karı (Zararı)0 -4.371.434 -4.371.434 -4.371.434 -4.371.434Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-61.078 -61.078 -61.078 0 -61.078 -61.078Sermaye Arttırımı0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500 206.087.066 -1.305.864 159.744 204.940.946 0 204.940.946 0 123.920 -13.604.358 -4.371.434 -17.975.792 220.148.154 220.148.154Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500 202.944.935 -1.751.120 222.915 201.416.730 201.416.730 123.920 -10.462.227 -10.267.647 -20.729.874 213.869.856 213.869.856Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Transferler-1.047.368 -1.047.368 -1.047.368 -9.220.279 10.267.647 1.047.368 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.221 21.221 21.221 -4.728.211 -4.728.211 -4.706.990 -4.706.990Dönem Karı (Zararı)0 -4.728.211 -4.728.211 -4.728.211 -4.728.211Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21.221 21.221 21.221 0 21.221 21.221Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500 201.897.567 -1.729.899 222.915 200.390.583 0 200.390.583 0 123.920 -19.682.506 -4.728.211 -24.410.717 209.162.866 209.162.866Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.648.821 3.168.096Dönem Karı (Zararı)-4.728.211 -4.371.434Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.728.211 -4.371.434Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.186.001 2.687.687Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.154.986 2.037.826Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-22.521 -1.031Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-22.521 -1.031Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler474.584 251.883Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler129.832 119.692Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler344.752 132.191Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-19.221 -16.319Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler833.969 690.663Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler11 -80.118 -74.461Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 914.087 765.124Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-228.222 -260.065Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-7.574 -15.270İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.252.158 4.888.553Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-838.648 -2.808.661İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.217 20.506İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-822.431 -2.829.167Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-57.870 24.289İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-57.870 24.289Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-168.252 -9.938Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)283.271 448.050Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.978.167 -202.978İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 148.087 81.039İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.830.080 -284.017Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)53.943 70.487Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-268.833 397.754İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-268.833 397.754Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6.270.380 6.969.550İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.709.948 3.204.806Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-61.127 -36.710YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.505.430 -47.010Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.604.769 -137.790Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -1.556.245 -134.885Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-48.524 -2.905Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Temettüler19.221 16.319Alınan Faiz80.118 74.461FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.772.679 -1.230.657Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-900.000 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-900.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-517.710 -465.539Ödenen Faiz-354.969 -765.118YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.370.712 1.890.429Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi7.574 15.270NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.378.286 1.905.699DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.190.493 2.201.826DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.568.779 4.107.525Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3.568.779 1.190.493Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar1.080.717 219.548İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 54.750 38.533İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.025.967 181.015Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar84.850 88.517İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar84.850 88.517Müşteri Sözl 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar354.752 186.500Peşin Ödenmiş Giderler6 298.745 82.561İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler298.745 82.561Ertelenmiş Sigortacılık Üretim GiderleriCari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar34.110 30.146Diğer Dönen Varlıklar729.077 671.502İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar729.077 671.502ARA TOPLAM6.151.030 2.469.267TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.151.030 2.469.267DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar295.628 295.628Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar295.628 295.628Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar4.a 258.073.359 258.543.002Arazi ve Arsalar160.274.821 160.274.821Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10.724.701 10.900.092Binalar82.160.454 83.615.856Tesis, Makine ve Cihazlar1.264.201 967.395Taşıtlar176.614 194.740Mobilya ve Demirbaşlar3.248.468 2.590.098Yapılmakta Olan Yatırımlar224.100Kullanım Hakkı Varlıkları4.b 9.858.262 10.422.597Maddi Olmayan Duran Varlıklar634.026 592.024Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar634.026 592.024Peşin Ödenmiş Giderler6 1.046.703 1.037.659İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.046.703 1.037.659Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR269.907.978 270.890.910TOPLAM VARLIKLAR276.059.008 273.360.177KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar500.000 1.400.000İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar500.000 1.400.000Banka Kredileri5 500.000 1.400.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.131.567 3.635.616İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.131.567 3.635.616Banka Kredileri5 3.922.208 3.509.669Kiralama İşlemlerinden Borçlar209.359 125.947Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar5.269.019 3.808.562İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 473.574 325.487İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.795.445 3.483.075Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar165.025 111.080Diğer Borçlar124.414 88.078İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar124.414 88.078Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.725.688 455.308İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 6.725.688 455.308Kısa Vadeli Karşılıklar2.507.012 2.162.260Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.507.012 2.162.260Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM19.422.725 11.660.904TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.422.725 11.660.904UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14.960.890 15.136.152İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.960.890 15.136.152Banka Kredileri5 4.574.238 4.774.238Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.386.652 10.361.914Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar2.460.831 2.418.652Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.460.831 2.418.652Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 30.051.696 30.274.613Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.473.417 47.829.417TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER66.896.142 59.490.321ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar209.162.866 213.869.856Ödenmiş Sermaye7 25.000.000 25.000.000Sermaye Düzeltme Farkları7 7.916.580 7.916.580Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7 142.500 142.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)200.390.583 201.416.730Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)200.390.583 201.416.730Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4 201.897.567 202.944.935Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.729.899 -1.751.120Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)222.915 222.915Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler123.920 123.920Yasal Yedekler7 123.920 123.920Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-19.682.506 -10.462.227Net Dönem Karı veya Zararı-4.728.211 -10.267.647TOPLAM ÖZKAYNAKLAR209.162.866 213.869.856TOPLAM KAYNAKLAR276.059.008 273.360.177Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 724.761 4.223.072Satışların Maliyeti8 -2.326.425 -5.563.002TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-1.601.664 -1.339.930Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)-1.601.664 -1.339.930Genel Yönetim Giderleri9 -2.291.887 -2.547.447Pazarlama Giderleri9 -159.589 -280.487Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 32.629 419.612Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -14.957 -5.274ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.035.468 -3.753.526Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19.221 16.319FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.016.247 -3.737.207Finansman Gelirleri11 89.246 90.767Finansman Giderleri11 -1.029.432 -985.059SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.956.433 -4.631.499Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri228.222 260.065Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 228.222 260.065SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.728.211 -4.371.434DÖNEM KARI (ZARARI)-4.728.211 -4.371.434Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-4.728.211 -4.371.434Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp 13 -0,22690000 -0,17490000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21.221 -61.078Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.526 -76.348Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.305 15.270Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-5.305 15.270Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.221 -61.078TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.706.990 -4.432.512Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-4.706.990 -4.432.512http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933683BIST