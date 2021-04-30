***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 19:27
***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 207.134.511 -1.244.786 159.744 206.049.469 206.049.469 123.920 -17.420.247 2.768.444 -14.651.803 224.580.666 224.580.666
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.047.445 -1.047.445 -1.047.445 3.815.889 -2.768.444 1.047.445 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.078 -61.078 -61.078 -4.371.434 -4.371.434 -4.432.512 -4.432.512
Dönem Karı (Zararı)
0 -4.371.434 -4.371.434 -4.371.434 -4.371.434
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.078 -61.078 -61.078 0 -61.078 -61.078
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 206.087.066 -1.305.864 159.744 204.940.946 0 204.940.946 0 123.920 -13.604.358 -4.371.434 -17.975.792 220.148.154 220.148.154
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 202.944.935 -1.751.120 222.915 201.416.730 201.416.730 123.920 -10.462.227 -10.267.647 -20.729.874 213.869.856 213.869.856
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Transferler
-1.047.368 -1.047.368 -1.047.368 -9.220.279 10.267.647 1.047.368 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.221 21.221 21.221 -4.728.211 -4.728.211 -4.706.990 -4.706.990
Dönem Karı (Zararı)
0 -4.728.211 -4.728.211 -4.728.211 -4.728.211
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.221 21.221 21.221 0 21.221 21.221
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 201.897.567 -1.729.899 222.915 200.390.583 0 200.390.583 0 123.920 -19.682.506 -4.728.211 -24.410.717 209.162.866 209.162.866
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.648.821 3.168.096
Dönem Karı (Zararı)
-4.728.211 -4.371.434
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.728.211 -4.371.434
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.186.001 2.687.687
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.154.986 2.037.826
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-22.521 -1.031
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-22.521 -1.031
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
474.584 251.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
129.832 119.692
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
344.752 132.191
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-19.221 -16.319
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
833.969 690.663
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -80.118 -74.461
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 914.087 765.124
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-228.222 -260.065
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.574 -15.270
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.252.158 4.888.553
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-838.648 -2.808.661
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.217 20.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-822.431 -2.829.167
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.870 24.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-57.870 24.289
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-168.252 -9.938
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
283.271 448.050
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.978.167 -202.978
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 148.087 81.039
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.830.080 -284.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
53.943 70.487
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-268.833 397.754
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-268.833 397.754
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.270.380 6.969.550
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.709.948 3.204.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-61.127 -36.710
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.505.430 -47.010
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.604.769 -137.790
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -1.556.245 -134.885
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-48.524 -2.905
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
19.221 16.319
Alınan Faiz
80.118 74.461
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.772.679 -1.230.657
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-900.000 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-900.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-517.710 -465.539
Ödenen Faiz
-354.969 -765.118
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.370.712 1.890.429
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.574 15.270
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.378.286 1.905.699
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.190.493 2.201.826
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.568.779 4.107.525
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.568.779 1.190.493
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
1.080.717 219.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 54.750 38.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.025.967 181.015
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
84.850 88.517
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
84.850 88.517
Müşteri Sözl 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
354.752 186.500
Peşin Ödenmiş Giderler
6 298.745 82.561
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
298.745 82.561
Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri
0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34.110 30.146
Diğer Dönen Varlıklar
729.077 671.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
729.077 671.502
ARA TOPLAM
6.151.030 2.469.267
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.151.030 2.469.267
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
295.628 295.628
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
295.628 295.628
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
4.a 258.073.359 258.543.002
Arazi ve Arsalar
160.274.821 160.274.821
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10.724.701 10.900.092
Binalar
82.160.454 83.615.856
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.264.201 967.395
Taşıtlar
176.614 194.740
Mobilya ve Demirbaşlar
3.248.468 2.590.098
Yapılmakta Olan Yatırımlar
224.100
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.b 9.858.262 10.422.597
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
634.026 592.024
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
634.026 592.024
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.046.703 1.037.659
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.046.703 1.037.659
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
269.907.978 270.890.910
TOPLAM VARLIKLAR
276.059.008 273.360.177
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
500.000 1.400.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
500.000 1.400.000
Banka Kredileri
5 500.000 1.400.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.131.567 3.635.616
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.131.567 3.635.616
Banka Kredileri
5 3.922.208 3.509.669
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
209.359 125.947
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
5.269.019 3.808.562
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 473.574 325.487
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.795.445 3.483.075
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
165.025 111.080
Diğer Borçlar
124.414 88.078
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
124.414 88.078
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.725.688 455.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 6.725.688 455.308
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.507.012 2.162.260
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.507.012 2.162.260
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
19.422.725 11.660.904
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.422.725 11.660.904
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.960.890 15.136.152
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.960.890 15.136.152
Banka Kredileri
5 4.574.238 4.774.238
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.386.652 10.361.914
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.460.831 2.418.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.460.831 2.418.652
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 30.051.696 30.274.613
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.473.417 47.829.417
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
66.896.142 59.490.321
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
209.162.866 213.869.856
Ödenmiş Sermaye
7 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7 7.916.580 7.916.580
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7 142.500 142.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
200.390.583 201.416.730
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
200.390.583 201.416.730
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4 201.897.567 202.944.935
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.729.899 -1.751.120
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
222.915 222.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
123.920 123.920
Yasal Yedekler
7 123.920 123.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-19.682.506 -10.462.227
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.728.211 -10.267.647
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
209.162.866 213.869.856
TOPLAM KAYNAKLAR
276.059.008 273.360.177
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
8 724.761 4.223.072
Satışların Maliyeti
8 -2.326.425 -5.563.002
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.601.664 -1.339.930
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.601.664 -1.339.930
Genel Yönetim Giderleri
9 -2.291.887 -2.547.447
Pazarlama Giderleri
9 -159.589 -280.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 32.629 419.612
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -14.957 -5.274
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.035.468 -3.753.526
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19.221 16.319
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.016.247 -3.737.207
Finansman Gelirleri
11 89.246 90.767
Finansman Giderleri
11 -1.029.432 -985.059
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.956.433 -4.631.499
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
228.222 260.065
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 228.222 260.065
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.728.211 -4.371.434
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.728.211 -4.371.434
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.728.211 -4.371.434
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp 13 -0,22690000 -0,17490000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21.221 -61.078
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.526 -76.348
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.305 15.270
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-5.305 15.270
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.221 -61.078
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.706.990 -4.432.512
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.706.990 -4.432.512
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933683
BIST