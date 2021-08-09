***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2021 20:40
***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 207.134.511 -1.244.786 159.744 206.049.469 206.049.469 123.920 -17.420.247 2.768.444 -14.651.803 224.580.666 224.580.666
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.094.842 -2.094.842 -2.094.842 4.863.286 -2.768.444 2.094.842 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-158.075 11.872 -146.203 -146.203 -8.808.453 -8.808.453 -8.954.656 -8.954.656
Dönem Karı (Zararı)
0 -8.808.453 -8.808.453 -8.808.453 -8.808.453
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-158.075 11.872 -146.203 -146.203 0 -146.203 -146.203
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 205.039.669 -1.402.861 171.616 203.808.424 0 203.808.424 0 123.920 -12.556.961 -8.808.453 -21.365.414 215.626.010 215.626.010
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 202.944.935 -1.751.120 222.915 201.416.730 201.416.730 123.920 -10.462.227 -10.267.647 -20.729.874 213.869.856 213.869.856
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Transferler
-2.094.736 -2.094.736 -2.094.736 -8.172.911 10.267.647 2.094.736 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-179.982 -179.982 -179.982 -6.722.000 -6.722.000 -6.901.982 -6.901.982
Dönem Karı (Zararı)
0 -6.722.000 -6.722.000 -6.722.000 -6.722.000
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-179.982 -179.982 -179.982 0 -179.982 -179.982
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 200.850.199 -1.931.102 222.915 199.142.012 0 199.142.012 0 123.920 -18.635.138 -6.722.000 -25.357.138 206.967.874 206.967.874
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.383.210 3.428.218
Dönem Karı (Zararı)
-6.722.000 -8.808.453
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.722.000 -8.808.453
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.125.699 5.569.799
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 4.323.465 4.349.950
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-21.001 -1.032
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-21.001 -1.032
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
974.691 416.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
236.052 198.936
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 738.639 217.543
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-19.221 -16.319
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.604.367 1.422.859
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -193.896 -122.387
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 1.798.263 1.545.246
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 -701.116 -591.350
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -360 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-360
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-35.126 -10.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.428.442 6.703.582
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.078.191 -1.359.311
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 11.000 53.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.089.191 -1.412.452
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-838.558 -145.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-838.558 -145.085
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-515.793 -11.592
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
427.524 588.357
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.265.231 2.305.210
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.604.433 258.918
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.660.798 2.046.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
259.027 248.235
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-880.310 34.921
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-880.310 34.921
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12.789.512 5.042.847
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.832.141 3.464.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-448.931 -36.710
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.554.005 -1.721.248
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
25.306
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.897 6.937
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.937
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.897
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.823.019 -1.892.197
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.148.506 -1.886.387
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-674.513 -5.810
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
11 19.221 16.319
Alınan Faiz
193.896 122.387
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.693.796 -3.335.483
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.930.697 -834.797
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.930.697 -834.797
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.058.668 -955.440
Ödenen Faiz
-704.431 -1.545.246
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.135.409 -1.628.513
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
35.121 10.788
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.170.530 -1.617.725
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.190.493 2.201.826
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.361.023 584.101
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.361.023 1.190.493
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
3.318.740 219.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 27.533 38.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.291.207 181.015
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
83.282 88.517
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
83.282 88.517
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
702.293 186.500
Peşin Ödenmiş Giderler
6 493.492 82.561
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
493.492 82.561
Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri
0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 39.749 30.146
Diğer Dönen Varlıklar
1.505.694 671.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.505.694 671.502
ARA TOPLAM
12.504.273 2.469.267
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.504.273 2.469.267
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
295.628 295.628
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
295.628 295.628
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
4 257.540.492 258.543.002
Arazi ve Arsalar
160.274.821 160.274.821
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10.711.561 10.900.092
Binalar
80.878.168 83.615.856
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.500.358 967.395
Taşıtlar
159.951 194.740
Mobilya ve Demirbaşlar
4.015.633 2.590.098
Kullanım Hakkı Varlıkları
4 10.694.021 10.422.597
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.252.744 592.024
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.252.744 592.024
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.046.703 1.037.659
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.046.703 1.037.659
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
270.829.588 270.890.910
TOPLAM VARLIKLAR
283.333.861 273.360.177
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 1.400.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 1.400.000
Banka Kredileri
5 0 1.400.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 4.118.425 3.635.616
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.118.425 3.635.616
Banka Kredileri
3.886.943 3.509.669
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
231.482 125.947
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
9.015.125 3.808.562
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.929.920 325.487
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.085.205 3.483.075
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
370.109 111.080
Diğer Borçlar
285.085 88.078
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
285.085 88.078
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.244.820 455.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 13.244.820 455.308
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.900.899 2.162.260
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.900.899 2.162.260
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
29.934.463 11.660.904
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.934.463 11.660.904
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.472.274 15.136.152
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 14.472.274 15.136.152
Banka Kredileri
2.847.619 4.774.238
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11.624.655 10.361.914
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.430.750 2.418.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.430.750 2.418.652
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 29.528.500 30.274.613
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.431.524 47.829.417
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
76.365.987 59.490.321
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
206.967.874 213.869.856
Ödenmiş Sermaye
7 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7 7.916.580 7.916.580
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7 142.500 142.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
199.142.012 201.416.730
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
199.142.012 201.416.730
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4 200.850.199 202.944.935
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.931.102 -1.751.120
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
222.915 222.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
123.920 123.920
Yasal Yedekler
123.920 123.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-18.635.138 -10.462.227
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.722.000 -10.267.647
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
206.967.874 213.869.856
TOPLAM KAYNAKLAR
283.333.861 273.360.177
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
8 9.181.453 4.913.654 8.456.692 690.582
Satışların Maliyeti
8 -8.738.302 -7.926.880 -6.411.877 -2.363.878
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
443.151 -3.013.226 2.044.815 -1.673.296
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
443.151 -3.013.226 2.044.815 -1.673.296
Genel Yönetim Giderleri
9 -5.383.990 -4.478.287 -3.092.103 -2.247.276
Pazarlama Giderleri
9 -525.404 -354.951 -365.815 -74.464
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 48.743 160.794 16.114 57.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -99.532 -23.858 -84.575 -18.584
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.517.032 -7.709.528 -1.481.564 -3.956.003
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 19.581 16.319 360
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.497.451 -7.693.209 -1.481.204 -3.956.003
Finansman Gelirleri
12 209.422 141.886 120.176 51.120
Finansman Giderleri
12 -2.135.087 -1.848.480 -1.105.655 -863.421
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.423.116 -9.399.803 -2.466.683 -4.768.304
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
701.116 591.350 472.894 331.285
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 701.116 591.350 472.894 331.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.722.000 -8.808.453 -1.993.789 -4.437.019
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.722.000 -8.808.453 -1.993.789 -4.437.019
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.722.000 -8.808.453 -1.993.789 -4.437.019
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp 14 -0,32000000 -0,42000000 -0,10000000 -0,21000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-179.982 -146.203 -201.203 -88.093
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-224.978 -197.593 -251.504 -121.245
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 14.839 14.839
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.839 14.839
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
44.996 36.551 50.301 18.313
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
44.996 36.551 50.301 18.313
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-179.982 -146.203 -201.203 -88.093
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.901.982 -8.954.656 -2.194.992 -4.525.112
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.901.982 -8.954.656 -2.194.992 -4.525.112
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956483
BIST