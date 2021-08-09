***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500 207.134.511 -1.244.786 159.744 206.049.469 206.049.469 123.920 -17.420.247 2.768.444 -14.651.803 224.580.666 224.580.666Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Hatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-2.094.842 -2.094.842 -2.094.842 4.863.286 -2.768.444 2.094.842 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-158.075 11.872 -146.203 -146.203 -8.808.453 -8.808.453 -8.954.656 -8.954.656Dönem Karı (Zararı)0 -8.808.453 -8.808.453 -8.808.453 -8.808.453Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-158.075 11.872 -146.203 -146.203 0 -146.203 -146.203Sermaye Arttırımı0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500 205.039.669 -1.402.861 171.616 203.808.424 0 203.808.424 0 123.920 -12.556.961 -8.808.453 -21.365.414 215.626.010 215.626.010Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500 202.944.935 -1.751.120 222.915 201.416.730 201.416.730 123.920 -10.462.227 -10.267.647 -20.729.874 213.869.856 213.869.856Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Transferler-2.094.736 -2.094.736 -2.094.736 -8.172.911 10.267.647 2.094.736 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-179.982 -179.982 -179.982 -6.722.000 -6.722.000 -6.901.982 -6.901.982Dönem Karı (Zararı)0 -6.722.000 -6.722.000 -6.722.000 -6.722.000Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-179.982 -179.982 -179.982 0 -179.982 -179.982Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500 200.850.199 -1.931.102 222.915 199.142.012 0 199.142.012 0 123.920 -18.635.138 -6.722.000 -25.357.138 206.967.874 206.967.874Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.383.210 3.428.218Dönem Karı (Zararı)-6.722.000 -8.808.453Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-6.722.000 -8.808.453Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.125.699 5.569.799Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 4.323.465 4.349.950Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-21.001 -1.032Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-21.001 -1.032Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler974.691 416.479Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler236.052 198.936Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 738.639 217.543Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-19.221 -16.319Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.604.367 1.422.859Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -193.896 -122.387Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 1.798.263 1.545.246Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 -701.116 -591.350Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -360 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-360Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-35.126 -10.788İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler14.428.442 6.703.582Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.078.191 -1.359.311İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 11.000 53.141İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.089.191 -1.412.452Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-838.558 -145.085İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-838.558 -145.085Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-515.793 -11.592Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)427.524 588.357Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.265.231 2.305.210İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.604.433 258.918İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.660.798 2.046.292Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)259.027 248.235Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-880.310 34.921İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-880.310 34.921Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12.789.512 5.042.847İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.832.141 3.464.928Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-448.931 -36.710YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.554.005 -1.721.248İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri25.306Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri55.897 6.937Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.937Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri55.897Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.823.019 -1.892.197Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.148.506 -1.886.387Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-674.513 -5.810Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Temettüler11 19.221 16.319Alınan Faiz193.896 122.387FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.693.796 -3.335.483Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.930.697 -834.797Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.930.697 -834.797Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.058.668 -955.440Ödenen Faiz-704.431 -1.545.246YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.135.409 -1.628.513Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi35.121 10.788NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.170.530 -1.617.725DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.190.493 2.201.826DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.361.023 584.101Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6.361.023 1.190.493Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar3.318.740 219.548İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 27.533 38.533İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.291.207 181.015Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar83.282 88.517İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar83.282 88.517Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar702.293 186.500Peşin Ödenmiş Giderler6 493.492 82.561İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler493.492 82.561Ertelenmiş Sigortacılık Üretim GiderleriCari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 39.749 30.146Diğer Dönen Varlıklar1.505.694 671.502İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.505.694 671.502ARA TOPLAM12.504.273 2.469.267TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.504.273 2.469.267DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar295.628 295.628Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar295.628 295.628Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar4 257.540.492 258.543.002Arazi ve Arsalar160.274.821 160.274.821Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10.711.561 10.900.092Binalar80.878.168 83.615.856Tesis, Makine ve Cihazlar1.500.358 967.395Taşıtlar159.951 194.740Mobilya ve Demirbaşlar4.015.633 2.590.098Kullanım Hakkı Varlıkları4 10.694.021 10.422.597Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.252.744 592.024Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.252.744 592.024Peşin Ödenmiş Giderler6 1.046.703 1.037.659İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.046.703 1.037.659Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR270.829.588 270.890.910TOPLAM VARLIKLAR283.333.861 273.360.177KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 1.400.000İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 1.400.000Banka Kredileri5 0 1.400.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 4.118.425 3.635.616İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.118.425 3.635.616Banka Kredileri3.886.943 3.509.669Kiralama İşlemlerinden Borçlar231.482 125.947Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar9.015.125 3.808.562İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 1.929.920 325.487İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.085.205 3.483.075Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar370.109 111.080Diğer Borçlar285.085 88.078İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar285.085 88.078Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.244.820 455.308İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 13.244.820 455.308Kısa Vadeli Karşılıklar2.900.899 2.162.260Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.900.899 2.162.260Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM29.934.463 11.660.904TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.934.463 11.660.904UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14.472.274 15.136.152İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 14.472.274 15.136.152Banka Kredileri2.847.619 4.774.238Kiralama İşlemlerinden Borçlar11.624.655 10.361.914Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar2.430.750 2.418.652Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.430.750 2.418.652Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13 29.528.500 30.274.613Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.431.524 47.829.417TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER76.365.987 59.490.321ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar206.967.874 213.869.856Ödenmiş Sermaye7 25.000.000 25.000.000Sermaye Düzeltme Farkları7 7.916.580 7.916.580Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7 142.500 142.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)199.142.012 201.416.730Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)199.142.012 201.416.730Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4 200.850.199 202.944.935Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.931.102 -1.751.120Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)222.915 222.915Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler123.920 123.920Yasal Yedekler123.920 123.920Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-18.635.138 -10.462.227Net Dönem Karı veya Zararı-6.722.000 -10.267.647TOPLAM ÖZKAYNAKLAR206.967.874 213.869.856TOPLAM KAYNAKLAR283.333.861 273.360.177Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 9.181.453 4.913.654 8.456.692 690.582Satışların Maliyeti8 -8.738.302 -7.926.880 -6.411.877 -2.363.878TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)443.151 -3.013.226 2.044.815 -1.673.296Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)443.151 -3.013.226 2.044.815 -1.673.296Genel Yönetim Giderleri9 -5.383.990 -4.478.287 -3.092.103 -2.247.276Pazarlama Giderleri9 -525.404 -354.951 -365.815 -74.464Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 48.743 160.794 16.114 57.617Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -99.532 -23.858 -84.575 -18.584ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.517.032 -7.709.528 -1.481.564 -3.956.003Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11 19.581 16.319 360FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-5.497.451 -7.693.209 -1.481.204 -3.956.003Finansman Gelirleri12 209.422 141.886 120.176 51.120Finansman Giderleri12 -2.135.087 -1.848.480 -1.105.655 -863.421SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.423.116 -9.399.803 -2.466.683 -4.768.304Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri701.116 591.350 472.894 331.285Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 701.116 591.350 472.894 331.285SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-6.722.000 -8.808.453 -1.993.789 -4.437.019DÖNEM KARI (ZARARI)-6.722.000 -8.808.453 -1.993.789 -4.437.019Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-6.722.000 -8.808.453 -1.993.789 -4.437.019Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp 14 -0,32000000 -0,42000000 -0,10000000 -0,21000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-179.982 -146.203 -201.203 -88.093Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-224.978 -197.593 -251.504 -121.245Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 14.839 14.839Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.839 14.839Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler44.996 36.551 50.301 18.313Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi44.996 36.551 50.301 18.313Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-179.982 -146.203 -201.203 -88.093TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.901.982 -8.954.656 -2.194.992 -4.525.112Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları-6.901.982 -8.954.656 -2.194.992 -4.525.112http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956483BIST