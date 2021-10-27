***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2021 18:45
***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 207.134.511 -1.244.786 205.889.725 159.744 206.049.469 123.920 -17.420.247 2.768.444 -14.651.803 224.580.666 224.580.666
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-3.142.211 -3.142.211 -3.142.211 5.910.655 -2.768.444 3.142.211 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-122.654 -122.654 11.872 -110.782 -5.839.942 -5.839.942 -5.950.724 -5.950.724
Dönem Karı (Zararı)
0 -5.839.942 -5.839.942 -5.839.942 -5.839.942
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-122.654 -122.654 11.872 -110.782 0 -110.782 -110.782
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 203.992.300 -1.367.440 0 202.624.860 171.616 202.796.476 0 123.920 -11.509.592 -5.839.942 -17.349.534 218.629.942 218.629.942
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 202.944.935 -1.751.120 222.915 201.416.730 201.416.730 123.920 -10.462.227 -10.267.647 -20.729.874 213.869.856 213.869.856
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Transferler
-3.142.098 -3.142.098 -3.142.098 -7.125.549 10.267.647 3.142.098 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-241.475 -241.475 -241.475 20.497.164 20.497.164 20.255.689 20.255.689
Dönem Karı (Zararı)
0 20.497.164 20.497.164 20.497.164 20.497.164
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-241.475 -241.475 -241.475 0 -241.475 -241.475
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 199.802.837 -1.992.595 222.915 198.033.157 0 198.033.157 0 123.920 -17.587.776 20.497.164 2.909.388 234.125.545 234.125.545
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.953.110 8.462.359
Dönem Karı (Zararı)
20.497.164 -5.839.942
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.497.164 -5.839.942
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.649.216 8.272.773
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.432.287 6.528.629
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-21.266 4.662
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-21.266 4.662
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.471.316 555.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
399.643 349.813
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.071.673 206.133
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-19.221 -16.319
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.920.549 2.120.700
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -581.321 -187.189
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 2.501.870 2.307.889
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 -967.802 -816.702
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -11.800 -828
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-11.800 -828
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-154.847 -103.315
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-554.493 6.098.072
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.961.815 -1.008.592
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -159.411 15.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.802.404 -1.023.846
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.252.141 -304.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.252.141 -304.291
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-515.272 198.141
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
175.887 1.790.740
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.135.008 4.907.355
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
877.352 302.704
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.257.656 4.604.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
313.785 177.080
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.281.408 -540.990
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.281.408 -540.990
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
831.463 878.629
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.591.887 8.530.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-638.777 -68.544
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.033.895 -2.000.723
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
25.306
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.051 11.884
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.051 11.884
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.728.507 -2.241.421
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.039.174 -2.235.611
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-689.333 -5.810
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
11 19.221 16.319
Alınan Faiz
582.340 187.189
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.879.485 -4.625.852
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
1.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.130.697 -2.334.797
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.130.697 -2.334.797
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.682.973 -1.483.166
Ödenen Faiz
-976.086 -2.307.889
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.089.729
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.039.730 1.835.784
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
153.826 102.671
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.193.556 1.938.455
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.190.493 2.201.826
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.384.049 4.140.281
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
15.384.049 1.190.493
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
5.202.629 219.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 197.944 38.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.004.685 181.015
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
5.171.618 88.517
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.089.729 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
81.889 88.517
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
701.772 186.500
Peşin Ödenmiş Giderler
6 440.881 82.561
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
440.881 82.561
Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri
0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 28.781 30.146
Diğer Dönen Varlıklar
1.931.635 671.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.931.635 671.502
ARA TOPLAM
28.861.365 2.469.267
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.861.365 2.469.267
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
295.628 295.628
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
295.628 295.628
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
4 256.329.475 258.543.002
Arazi ve Arsalar
160.274.821 160.274.821
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10.544.729 10.900.092
Binalar
79.438.895 83.615.856
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.597.771 967.395
Taşıtlar
141.582 194.740
Mobilya ve Demirbaşlar
4.331.677 2.590.098
Kullanım Hakkı Varlıkları
4 10.571.818 10.422.597
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.260.927 592.024
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.260.927 592.024
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.350.951 1.037.659
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.350.951 1.037.659
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
269.808.799 270.890.910
TOPLAM VARLIKLAR
298.670.164 273.360.177
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 1.400.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 1.400.000
Banka Kredileri
1.400.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.014.973 3.635.616
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.014.973 3.635.616
Banka Kredileri
5 4.052.969 3.509.669
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
962.004 125.947
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
8.260.597 3.808.562
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.202.839 325.487
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.057.758 3.483.075
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
424.867 111.080
Diğer Borçlar
342.266 88.078
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
342.266 88.078
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.286.770 455.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 1.286.770 455.308
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.233.933 2.162.260
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.233.933 2.162.260
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
19.563.406 11.660.904
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.563.406 11.660.904
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.253.411 15.136.152
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.253.411 15.136.152
Banka Kredileri
5 2.647.619 4.774.238
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.605.792 10.361.914
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.481.361 2.418.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.481.361 2.418.652
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 29.246.441 30.274.613
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.981.213 47.829.417
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
64.544.619 59.490.321
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
234.125.545 213.869.856
Ödenmiş Sermaye
7 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7 7.916.580 7.916.580
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7 142.500 142.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
198.033.157 201.416.730
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
198.033.157 201.416.730
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4 199.802.837 202.944.935
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.992.595 -1.751.120
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
222.915 222.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
123.920 123.920
Yasal Yedekler
123.920 123.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-17.587.776 -10.462.227
Net Dönem Karı veya Zararı
20.497.164 -10.267.647
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
234.125.545 213.869.856
TOPLAM KAYNAKLAR
298.670.164 273.360.177
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
8 54.902.507 20.120.038 45.721.054 15.206.384
Satışların Maliyeti
8 -23.074.404 -16.044.523 -14.336.101 -8.117.643
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.828.103 4.075.515 31.384.953 7.088.741
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
31.828.103 4.075.515 31.384.953 7.088.741
Genel Yönetim Giderleri
9 -8.626.045 -7.193.182 -3.242.054 -2.714.895
Pazarlama Giderleri
9 -1.192.943 -860.140 -667.538 -505.189
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 256.727 189.748 207.984 28.954
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -146.717 -333.539 -47.187 -309.681
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.119.125 -4.121.598 27.636.158 3.587.930
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 31.021 17.147 11.440 828
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.150.146 -4.104.451 27.647.598 3.588.758
Finansman Gelirleri
12 710.034 264.669 500.611 122.783
Finansman Giderleri
12 -3.330.818 -2.816.862 -1.195.731 -968.382
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.529.362 -6.656.644 26.952.478 2.743.159
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
967.802 816.702 266.685 225.352
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 967.802 816.702 266.685 225.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.497.164 -5.839.942 27.219.163 2.968.511
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.497.164 -5.839.942 27.219.163 2.968.511
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.497.164 -5.839.942 27.219.163 2.968.511
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kazanç/Kayıp 14 0,98000000 -0,28000000 1,31000000 0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-241.475 -110.782 -61.493 35.421
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-301.844 -153.317 -76.866 44.276
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 14.839 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.839
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
60.369 27.696 15.373 -8.855
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
60.369 30.663 15.373 -8.855
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-2.967
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-241.475 -110.782 -61.493 35.421
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.255.689 -5.950.724 27.157.670 3.003.932
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.255.689 -5.950.724 27.157.670 3.003.932
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973028
BIST