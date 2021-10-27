***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500 207.134.511 -1.244.786 205.889.725 159.744 206.049.469 123.920 -17.420.247 2.768.444 -14.651.803 224.580.666 224.580.666Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-3.142.211 -3.142.211 -3.142.211 5.910.655 -2.768.444 3.142.211 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-122.654 -122.654 11.872 -110.782 -5.839.942 -5.839.942 -5.950.724 -5.950.724Dönem Karı (Zararı)0 -5.839.942 -5.839.942 -5.839.942 -5.839.942Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-122.654 -122.654 11.872 -110.782 0 -110.782 -110.782Sermaye Arttırımı0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500 203.992.300 -1.367.440 0 202.624.860 171.616 202.796.476 0 123.920 -11.509.592 -5.839.942 -17.349.534 218.629.942 218.629.942Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500 202.944.935 -1.751.120 222.915 201.416.730 201.416.730 123.920 -10.462.227 -10.267.647 -20.729.874 213.869.856 213.869.856Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Transferler-3.142.098 -3.142.098 -3.142.098 -7.125.549 10.267.647 3.142.098 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-241.475 -241.475 -241.475 20.497.164 20.497.164 20.255.689 20.255.689Dönem Karı (Zararı)0 20.497.164 20.497.164 20.497.164 20.497.164Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-241.475 -241.475 -241.475 0 -241.475 -241.475Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500 199.802.837 -1.992.595 222.915 198.033.157 0 198.033.157 0 123.920 -17.587.776 20.497.164 2.909.388 234.125.545 234.125.545Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.953.110 8.462.359Dönem Karı (Zararı)20.497.164 -5.839.942Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20.497.164 -5.839.942Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.649.216 8.272.773Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.432.287 6.528.629Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-21.266 4.662Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-21.266 4.662Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.471.316 555.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler399.643 349.813Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.071.673 206.133Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-19.221 -16.319Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.920.549 2.120.700Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -581.321 -187.189Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 2.501.870 2.307.889Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 -967.802 -816.702Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -11.800 -828Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-11.800 -828Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-154.847 -103.315İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-554.493 6.098.072Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.961.815 -1.008.592İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -159.411 15.254İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.802.404 -1.023.846Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.252.141 -304.291İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.252.141 -304.291Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-515.272 198.141Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)175.887 1.790.740Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.135.008 4.907.355İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)877.352 302.704İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.257.656 4.604.651Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)313.785 177.080Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.281.408 -540.990İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.281.408 -540.990Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)831.463 878.629İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları29.591.887 8.530.903Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-638.777 -68.544YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.033.895 -2.000.723İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri25.306Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri93.051 11.884Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri93.051 11.884Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.728.507 -2.241.421Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.039.174 -2.235.611Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-689.333 -5.810Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Temettüler11 19.221 16.319Alınan Faiz582.340 187.189FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.879.485 -4.625.852Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.500.000Kredilerden Nakit Girişleri1.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.130.697 -2.334.797Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.130.697 -2.334.797Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.682.973 -1.483.166Ödenen Faiz-976.086 -2.307.889Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.089.729YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.039.730 1.835.784Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi153.826 102.671NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.193.556 1.938.455DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.190.493 2.201.826DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.384.049 4.140.281Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri15.384.049 1.190.493Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar5.202.629 219.548İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 197.944 38.533İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.004.685 181.015Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar5.171.618 88.517İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5.089.729 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar81.889 88.517Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar701.772 186.500Peşin Ödenmiş Giderler6 440.881 82.561İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler440.881 82.561Ertelenmiş Sigortacılık Üretim GiderleriCari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 28.781 30.146Diğer Dönen Varlıklar1.931.635 671.502İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.931.635 671.502ARA TOPLAM28.861.365 2.469.267TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR28.861.365 2.469.267DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar295.628 295.628Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar295.628 295.628Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar4 256.329.475 258.543.002Arazi ve Arsalar160.274.821 160.274.821Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10.544.729 10.900.092Binalar79.438.895 83.615.856Tesis, Makine ve Cihazlar1.597.771 967.395Taşıtlar141.582 194.740Mobilya ve Demirbaşlar4.331.677 2.590.098Kullanım Hakkı Varlıkları4 10.571.818 10.422.597Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.260.927 592.024Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.260.927 592.024Peşin Ödenmiş Giderler6 1.350.951 1.037.659İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.350.951 1.037.659Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR269.808.799 270.890.910TOPLAM VARLIKLAR298.670.164 273.360.177KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 0 1.400.000İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileriİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 1.400.000Banka Kredileri1.400.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.014.973 3.635.616İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.014.973 3.635.616Banka Kredileri5 4.052.969 3.509.669Kiralama İşlemlerinden Borçlar962.004 125.947Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar8.260.597 3.808.562İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 1.202.839 325.487İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.057.758 3.483.075Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar424.867 111.080Diğer Borçlar342.266 88.078İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar342.266 88.078Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.286.770 455.308İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 1.286.770 455.308Kısa Vadeli Karşılıklar4.233.933 2.162.260Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 4.233.933 2.162.260Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM19.563.406 11.660.904TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.563.406 11.660.904UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13.253.411 15.136.152İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13.253.411 15.136.152Banka Kredileri5 2.647.619 4.774.238Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.605.792 10.361.914Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar2.481.361 2.418.652Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.481.361 2.418.652Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13 29.246.441 30.274.613Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.981.213 47.829.417TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER64.544.619 59.490.321ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar234.125.545 213.869.856Ödenmiş Sermaye7 25.000.000 25.000.000Sermaye Düzeltme Farkları7 7.916.580 7.916.580Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7 142.500 142.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)198.033.157 201.416.730Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)198.033.157 201.416.730Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4 199.802.837 202.944.935Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.992.595 -1.751.120Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)222.915 222.915Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler123.920 123.920Yasal Yedekler123.920 123.920Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-17.587.776 -10.462.227Net Dönem Karı veya Zararı20.497.164 -10.267.647TOPLAM ÖZKAYNAKLAR234.125.545 213.869.856TOPLAM KAYNAKLAR298.670.164 273.360.177Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 54.902.507 20.120.038 45.721.054 15.206.384Satışların Maliyeti8 -23.074.404 -16.044.523 -14.336.101 -8.117.643TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)31.828.103 4.075.515 31.384.953 7.088.741Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)31.828.103 4.075.515 31.384.953 7.088.741Genel Yönetim Giderleri9 -8.626.045 -7.193.182 -3.242.054 -2.714.895Pazarlama Giderleri9 -1.192.943 -860.140 -667.538 -505.189Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 256.727 189.748 207.984 28.954Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -146.717 -333.539 -47.187 -309.681ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.119.125 -4.121.598 27.636.158 3.587.930Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11 31.021 17.147 11.440 828FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.150.146 -4.104.451 27.647.598 3.588.758Finansman Gelirleri12 710.034 264.669 500.611 122.783Finansman Giderleri12 -3.330.818 -2.816.862 -1.195.731 -968.382SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.529.362 -6.656.644 26.952.478 2.743.159Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri967.802 816.702 266.685 225.352Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 967.802 816.702 266.685 225.352SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.497.164 -5.839.942 27.219.163 2.968.511DÖNEM KARI (ZARARI)20.497.164 -5.839.942 27.219.163 2.968.511Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20.497.164 -5.839.942 27.219.163 2.968.511Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kazanç/Kayıp 14 0,98000000 -0,28000000 1,31000000 0,14000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-241.475 -110.782 -61.493 35.421Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-301.844 -153.317 -76.866 44.276Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 14.839 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.839Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler60.369 27.696 15.373 -8.855Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi60.369 30.663 15.373 -8.855Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-2.967Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-241.475 -110.782 -61.493 35.421TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.255.689 -5.950.724 27.157.670 3.003.932Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları20.255.689 -5.950.724 27.157.670 3.003.932http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973028BIST