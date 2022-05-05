***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500 202.944.935 -1.751.120 222.915 201.416.730 201.416.730 123.920 -10.462.227 -10.267.647 -20.729.874 213.869.856 213.869.856Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.047.368 -1.047.368 -1.047.368 -9.220.279 10.267.647 1.047.368 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.221 21.221 21.221 -4.728.211 -4.728.211 -4.706.990 -4.706.990Dönem Karı (Zararı)0 -4.728.211 -4.728.211 -4.728.211 -4.728.211Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21.221 21.221 21.221 0 21.221 21.221Sermaye Arttırımı0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500 201.897.567 -1.729.899 222.915 200.390.583 0 200.390.583 0 123.920 -19.682.506 -4.728.211 -24.410.717 209.162.866 209.162.866Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500 515.088.525 -2.049.113 358.645 513.398.057 513.398.057 123.920 -16.540.413 16.119.659 -420.754 546.160.303 546.160.303Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Transferler-2.171.541 -2.171.541 -2.171.541 18.291.200 -16.119.659 2.171.541 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-349.279 -358.645 -707.924 -707.924 -10.507.943 -10.507.943 -11.215.867 -11.215.867Dönem Karı (Zararı)0 -10.507.943 -10.507.943 -10.507.943 -10.507.943Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-349.279 -358.645 -707.924 -707.924 0 -707.924 -707.924Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler25.000.000 7.916.580 142.500.089.595Binalar194.448.888 196.448.058Tesis, Makine ve Cihazlar1.721.621 1.697.171Taşıtlar105.348 123.213Mobilya ve Demirbaşlar4.931.069 5.103.147Yapılmakta Olan Yatırımlar160.461Kullanım Hakkı Varlıkları4.b 10.786.193 11.413.577Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.200.915 1.266.190Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.200.915 1.266.190Peşin Ödenmiş Giderler6 1.025.219 1.025.218İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.025.219 1.025.218Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR629.085.109 632.596.280TOPLAM VARLIKLAR651.400.828 654.871.742KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.500.722 3.502.726İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.500.722 3.502.726Banka Kredileri5 2.991.338 2.944.860Kiralama İşlemlerinden Borçlar509.384 557.866Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar5.521.543 7.033.918İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 858.385 937.278İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.663.158 6.096.640Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar369.848 283.373Diğer Borçlar373.274 863.238İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar373.274 863.238Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.745.488 5.110.049İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 13.745.488 5.110.049Kısa Vadeli Karşılıklar3.374.884 3.151.896Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.374.884 3.151.896Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM26.885.759 19.945.200TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.885.759 19.945.200UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12.968.910 13.008.584İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.968.910 13.008.584Banka Kredileri5 1.742.857 1.876.191Kiralama İşlemlerinden Borçlar11.226.053 11.132.393Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar2.991.877 2.407.159Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.991.877 2.407.159Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 73.609.846 73.350.496Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER89.570.633 88.766.239TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER116.456.392 108.711.439ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar534.944.436 546.160.303Ödenmiş Sermaye7 25.000.000 25.000.000Sermaye Düzeltme Farkları7 7.916.580 7.916.580Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7 142.500 142.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)510.518.592 513.398.057Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)510.518.592 513.398.057Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4 512.916.984 515.088.525Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.398.392 -2.049.113Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)358.645Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler123.920 123.920Yasal Yedekler123.920 123.920Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.750.787 -16.540.413Net Dönem Karı veya Zararı-10.507.943 16.119.659TOPLAM ÖZKAYNAKLAR534.944.436 546.160.303TOPLAM KAYNAKLAR651.400.828 654.871.742Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 3.237.636 724.761Satışların Maliyeti8 -8.408.003 -2.326.425TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-5.170.367 -1.601.664Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)-5.170.367 -1.601.664Genel Yönetim Giderleri9 -4.508.801 -2.291.887Pazarlama Giderleri9 -310.127 -159.589Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 514.695 32.629Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -188.547 -14.957ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-9.663.147 -4.035.468Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19.221FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-9.663.147 -4.016.247Finansman Gelirleri11 507.857 89.246Finansman Giderleri11 -921.383 -1.029.432SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.076.673 -4.956.433Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-431.270 228.222Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -431.270 228.222SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-10.507.943 -4.728.211DÖNEM KARI (ZARARI)-10.507.943 -4.728.211Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-10.507.943 -4.728.211Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp 13 -0,42500000 -0,22930000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-707.924 21.221Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-436.599 26.526Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-443.245 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-443.245Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler171.920 -5.305Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi87.320 -5.305Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi84.600Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-707.924 21.221TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.215.867 -4.706.990Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-11.215.867 -4.706.990http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026856BIST