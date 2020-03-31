***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 02.03.2020Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Genel Kurul Saati 11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No:317 Pınar Süt Fabrikası Bornova/İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,8 - Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,11 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,12 - Yıl karı konusunda müzakere ve karar,13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,14 - Dilek ve görüşler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ayces 2019 ogk ilan.pdf - İlan MetniEK: 2 AYCES-2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI'NAAÇIKLANACAK ÖZEL DURUMŞirketimizin 26 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.1. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 1 yıl süreyle, 2020 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.2. Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn.Emine Feyhan YAŞAR, Sn.İdil YİĞİTBAŞI, Sn.İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, Sn.Mehmet AKTAŞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn. Atila SEZGİN ve Sn.Arif Nuri BULUT, 1 yıl süreyle 2020 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek, kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.4. Şirketin 2019 yılı içinde, kurum ve kuruluşlara bağış ve yardım yapılmadığına ilişkin bilgi verildi ve 2020 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamı'nın binde 1'ine kadar olmasına, karar verildi.5. 2019 yılı dönem kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi sonrasında kar dağıtımına konu kar bulunmadığından ve buna bağlı olarak kar dağıtımı yapılamayacağından, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.EK:Olağan Genel Kurul Toplantı TutanağıOlağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar CetveliKar Dağıtım TablosuHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 31.03.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 ayces tutanak.pdf - TutanakEK: 2 ayces hazir bulunanlar.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 26.03.2020 tarihinde yapılan 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31.03.2020 tarihinde tescil edilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.SaygılarımızlaALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833694BIST