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***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

16.02.2021 13:30



***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ÇEŞME VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ ( GELİR TABLOSU )
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2021
Açıklamalar

01.01.2020-31.12.2020 dönemine ilşikin 2020/ 4. dönem geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz,
Saygılarımızla,
Altın Yunus Çeşme Tur. Tes. A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909901


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