***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.02.2021 13:30
***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ÇEŞME VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ ( GELİR TABLOSU )
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2021
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 dönemine ilşikin 2020/ 4. dönem geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz,
Saygılarımızla,
Altın Yunus Çeşme Tur. Tes. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909901
BIST
14:081.573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,11
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.561
14:086,9084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0558
|Açılış
|: 6,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9661
En Düşük
6,9025
14:088,4082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0464
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4620
En Düşük
8,3877
14:08405,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,88
|Açılış
|: 405,35
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
404,77
BIST En Aktif Hisseler14:08
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.813.097
|% 9,98
|
|IZMDC
|4,86
|67.765.051
|% 9,95
|
|BTCIM
|12,15
|27.755.458
|% 9,95
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|EPLAS
|39,00
|4.459.415
|% -6,20
|
|PSDTC
|31,30
|28.317.796
|% -5,72
|
|PSDTC
|31,30
|28.317.796
|% -5,72
|
|KOZAL
|150,20
|1.587.606.872
|% 1,01
|
|GUBRF
|79,05
|1.078.415.844
|% 8,07
|
|EKGYO
|2,58
|973.885.267
|% 1,57
|
|SASA
|40,64
|954.327.202
|% 7,34
|
|IPEKE
|17,26
|720.918.629
|% 5,44
|
|SKBNK
|1,56
|697.918.922
|% 4,70
|
|EKGYO
|2,58
|973.885.267
|% 1,57
|
|TSKB
|1,79
|250.379.687
|% 1,70
|
|YKBNK
|2,93
|373.505.570
|% 0,34
|
|PETKM
|5,22
|611.328.816
|% 1,75
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9069
|6,9084
|% -0,80
|
|Euro
|8,4048
|8,4082
|% -0,55
|
|Sterlin
|9,6078
|9,6560
|% -0,48
|
|Frank
|7,7597
|7,8064
|% -0,41
|
|Riyal
|1,8385
|1,8477
|% -0,68
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|4,57
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.740
|-11,00
|
|Tam
|2.685
|2.753
|-12,22
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-5,91
|
|Çeyrek
|651
|666
|-2,95
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,67
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,02
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|-0,17
|
Seans Raporu
14:08
daha fazla
-
14:23OZKGY
Yüzde 5.56 oranında artışla 5.89 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 966, 221 adet işlem
-
14:23OZKGY
Yüzde 5.56 oranında artışla 5.89 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 966, 221 adet işlem
-
14:22ALCTL
Yüzde 4.72 oranında artışla 34.62 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 207, 315 adet işlem
-
14:21KRTEK
Yüzde 7.91 oranında artışla 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 462, 086 adet işlem
-
14:20XU100
Endeks 1, 574 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 18, 194.00 milyon TL de