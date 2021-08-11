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***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

11.08.2021 14:12



***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2021 yılı hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. "Sermaye Piyasası Kurulu'nun  II-17.1  sayılı Tebliği'nin 10. maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından Desa Elektrik Enerjisi Tedarik ve Toptan Satış Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2021 hesap döneminde de Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden, işbu raporda Desa Elektrik Enerjisi Tedarik ve Toptan Satış Ticaret A.Ş.'den yapılan elektrik alımı işlemlerinin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır." Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957259


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Tam 3.186 3.266 -21,82  
Yarım 1.540 1.580 -10,56  
Çeyrek 772 790 -5,27  
Gümüş.Ons 23,30 23,33 -0,23  
Gümüş Gr. 6,41 6,41 -0,12  
B. Petrol 71,25 71,25 -0,19  
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