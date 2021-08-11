***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
11.08.2021 14:12
***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2021 yılı hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından Desa Elektrik Enerjisi Tedarik ve Toptan Satış Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2021 hesap döneminde de Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden, işbu raporda Desa Elektrik Enerjisi Tedarik ve Toptan Satış Ticaret A.Ş.'den yapılan elektrik alımı işlemlerinin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır." Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957259
BIST
16:061.441
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 29,82
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.441
En Düşük
1.420
16:068,5856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0393
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
16:0610,0907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0476
|Açılış
|: 10,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
16:06482,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,21
|Açılış
|: 482,53
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler16:06
|VKFYO
|6,82
|27.660.071
|% 10,00
|
|MIPAZ
|4,63
|91.484.196
|% 9,98
|
|DOBUR
|19,61
|3.793.923
|% 9,98
|
|VAKFN
|8,96
|148.651.371
|% 9,94
|
|MARKA
|5,56
|3.926.305
|% 9,88
|
|IDGYO
|3,27
|30.595.431
|% -9,92
|
|FADE
|8,75
|134.552.285
|% -9,04
|
|SELGD
|6,27
|34.930.788
|% -7,52
|
|KUYAS
|2,56
|32.939.028
|% -7,25
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|GARAN
|9,21
|1.183.587.881
|% 2,91
|
|KRDMD
|8,10
|944.248.330
|% 2,79
|
|TUPRS
|98,45
|844.275.488
|% 2,02
|
|EREGL
|19,65
|608.246.464
|% 3,04
|
|YKBNK
|2,50
|581.454.661
|% 3,31
|
|YKBNK
|2,50
|581.454.661
|% 3,31
|
|GARAN
|9,21
|1.183.587.881
|% 2,91
|
|KRDMD
|8,10
|944.248.330
|% 2,79
|
|GLYHO
|2,24
|167.479.357
|% -1,75
|
|PETKM
|5,94
|424.828.158
|% 2,95
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5810
|8,5856
|% -0,46
|
|Euro
|10,0820
|10,0907
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,8254
|11,8847
|% -0,81
|
|Frank
|9,2509
|9,3066
|% -0,72
|
|Riyal
|2,2780
|2,2894
|% -0,65
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-2,81
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.251
|-20,00
|
|Tam
|3.186
|3.266
|-21,82
|
|Yarım
|1.540
|1.580
|-10,56
|
|Çeyrek
|772
|790
|-5,27
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|-0,12
|
|B. Petrol
|71,25
|71,25
|-0,19
|
Seans Raporu
16:06
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16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, SISE, HALKB
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16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, KCHOL, YKBNK
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 56 artarak (% 2.29 ) 1, 274
-
16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIPAZ, VAKFN, VKFYO, MARKA, DOBUR, VKING
-
16:16
CRDFA, MAKTK, LOGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında