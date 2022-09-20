***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
20.09.2022 13:19
***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2022 yılı hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından Desa Elektrik Enerjisi Tedarik ve Toptan Satış Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2022 hesap döneminde de Desa Elektrik Enerjisi Tedarik ve Toptan Satış Ticaret A.Ş.'den yapılan elektrik alımı işlemlerinin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır." Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064226
BIST
15:143.247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -30,89
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
15:1418,3303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 18,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
15:1418,1816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0727
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
15:14986,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,87
|Açılış
|: 986,80
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler15:12
|ULUSE
|118,80
|18.596.075
|% 10,00
|
|BAGFS
|21,86
|112.074.965
|% 9,96
|
|EGGUB
|66,95
|76.348.416
|% 9,93
|
|CRDFA
|3,38
|27.544.063
|% 9,74
|
|ULUFA
|7,17
|51.800.983
|% 9,63
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|10.806.203
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|201.331.750
|% -9,88
|
|SKBNK
|3,12
|803.323.906
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|219.923.809
|% -9,82
|
|THYAO
|70,05
|3.629.739.901
|% -3,31
|
|ASELS
|32,26
|2.805.057.700
|% 4,88
|
|VAKBN
|8,01
|2.252.391.505
|% -4,98
|
|GARAN
|19,50
|1.874.931.601
|% -3,18
|
|HALKB
|8,05
|1.775.571.570
|% -4,28
|
|VAKBN
|8,01
|2.252.391.505
|% -4,98
|
|EKGYO
|3,87
|1.056.271.261
|% -3,49
|
|YKBNK
|7,06
|1.729.446.055
|% -1,40
|
|SKBNK
|3,12
|803.323.906
|% -9,83
|
|HALKB
|8,05
|1.775.571.570
|% -4,28
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3228
|18,3308
|% 0,07
|
|Euro
|18,1560
|18,1761
|% -0,43
|
|Sterlin
|20,7176
|20,8215
|% -0,27
|
|Frank
|18,9293
|19,0433
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8554
|4,8798
|% 0,07
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|10,70
|
|Altın Gr.
|987
|987
|6,85
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.761
|16,00
|
|Tam
|6.691
|6.774
|-1,00
|
|Yarım
|3.260
|3.304
|5,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.652
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,64
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,18
|
|B. Petrol
|92,53
|92,53
|1,91
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:27PINSU
Yüzde -7.58 oranında düşüşle 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 363, 853 adet işlem
-
15:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 8 kaybederek (% -0.64 ) 3, 540
-
15:26XU100
Endeks 3, 255 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 69 altında . İşlem hacmi 38, 439.00 milyon TL de
-
15:26TAVHL
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 68.35 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 376, 561 adet işlem
-
15:25IHAAS
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 63.25 lira fiyatla işlem gören hissede 367, 727 adet işlem