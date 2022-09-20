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***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

20.09.2022 13:19
***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2022 yılı hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. "Sermaye Piyasası Kurulu'nun  II-17.1  sayılı Tebliği'nin 10. maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından Desa Elektrik Enerjisi Tedarik ve Toptan Satış Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2022 hesap döneminde de Desa Elektrik Enerjisi Tedarik ve Toptan Satış Ticaret A.Ş.'den yapılan elektrik alımı işlemlerinin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır." Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064226


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Altın Ons 1.676 1.676 10,70  
Altın Gr. 987 987 6,85  
Cumhuriyet 6.660 6.761 16,00  
Tam 6.691 6.774 -1,00  
Yarım 3.260 3.304 5,00  
Çeyrek 1.635 1.652 1,00  
Gümüş.Ons 19,62 19,64 0,36  
Gümüş Gr. 11,52 11,53 0,18  
B. Petrol 92,53 92,53 1,91  
Seans Raporu 15:12
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