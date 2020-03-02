***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kâr Dağıtımına İlişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 02.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00056 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00031 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, AYCES, TRAAYCES92K1 0,0000000 0 0 0,0000000 0D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00049 0,0000000 0 0 0,0000000 0E Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00056 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00031 0 0C Grubu, AYCES, TRAAYCES92K1 0 0D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00049 0 0E Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00023 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 02.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 2019 yılı dönem kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi sonrasında kâr dağıtımına konu kâr bulunmadığı ve buna bağlı olarak kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun Olağan Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM 2019y.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 25.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.278.888* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 2.602.242 2.629.2304. Vergiler ( - ) -166.2025. Net Dönem Kârı 2.768.444 2.629.2306. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -17.420.247 -25.960.2007. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -14.651.803 -23.330.970Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -14.651.803 -23.330.97011. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823484BIST