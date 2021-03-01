***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.03.2021 18:47
***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kâr Dağıtımına İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 01.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00056 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00031 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, AYCES, TRAAYCES92K1 0,0000000 0 0 0,0000000 0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00049 0,0000000 0 0 0,0000000 0
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00056 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00031 0 0
C Grubu, AYCES, TRAAYCES92K1 0 0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00049 0 0
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00023 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01/03/2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulumuz, 2020 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına, karar vermiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914133
BIST