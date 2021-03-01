***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kâr Dağıtımına İlişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 01.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00056 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00031 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, AYCES, TRAAYCES92K1 0,0000000 0 0 0,0000000 0D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00049 0,0000000 0 0 0,0000000 0E Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00056 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00031 0 0C Grubu, AYCES, TRAAYCES92K1 0 0D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00049 0 0E Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00023 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 01/03/2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulumuz, 2020 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına, karar vermiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914133BIST