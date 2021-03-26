***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.03.2021 15:25
***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 01.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00056 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00031 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, AYCES, TRAAYCES92K1 0,0000000 0 0 0,0000000 0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00049 0,0000000 0 0 0,0000000 0
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00056 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00031 0 0
C Grubu, AYCES, TRAAYCES92K1 0 0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00049 0 0
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYCS00023 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26.03.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla, ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920998
BIST