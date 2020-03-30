***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI'NA AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM Şirketimizin 30.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Emine Feyhan YAŞAR'ın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. İdil YİĞİTBAŞI'nın seçilmelerine karar verilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833372BIST