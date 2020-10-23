***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı sahibi Sn. Yusuf Kılcan'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak, Sn. Engin Göç'ün ise Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi olarak atanmasına karar verilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Yusuf Kılcan Telefon: 0 232 723 12 50 E-posta: yatirimciiliskileri@altinyunus.com.tr Engin Göç Telefon: 0 232 495 00 00 E-posta: yatirimciiliskileri@altinyunus.com.tr Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883333BIST