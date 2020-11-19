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***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.11.2020 16:40



***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ENERJİ 23.200.000,00 58.689,79 TRY 0,25 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889241


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BIST En Aktif Hisseler16:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZTAR 12,76 4.079.023 % 10,00  
CASA 60,50 1.514.134 % 10,00  
PKENT 770,00 59.970 % 10,00  
SAFKR 9,58 108.146.552 % 9,99  
MRSHL 327,60 12.240.816 % 9,97  
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16:31 Alış Satış %  
Dolar 7,5712 7,5746 % -1,83  
Euro 8,9651 8,9723 % -1,94  
Sterlin 9,9693 10,0193 % -2,36  
Frank 8,2513 8,3010 % -2,16  
Riyal 2,0090 2,0191 % -2,08  
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16:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.860 -10,87  
Altın Gr. 452 452 -12,14  
Cumhuriyet 3.011 3.056 -91,00  
Tam 2.994 3.071 -94,19  
Yarım 1.447 1.486 -45,56  
Çeyrek 726 743 -22,78  
Gümüş.Ons 23,82 23,86 -0,42  
Gümüş Gr. 5,80 5,81 -0,22  
B. Petrol 44,34 44,34 0,00  
Seans Raporu 16:31
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