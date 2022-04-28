***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.04.2022 17:06
***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EMİNE FEYHAN YAŞAR Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 30.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil
İDİL YİĞİTBAŞI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil
FATMA DİLEK YARDIM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Yoktur Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ARİF NURİ BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 30.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Yoktur Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi- Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ÖZGÜR BURAK AKKOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2022 İcrada Görevli Değil Koç Holding A.Ş. Turizm.Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
YILMAZ GÖKOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MEHMET AKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024845
BIST
18:052.431
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 15,5300
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|Önceki Kapanış
|: 900,49
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916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|23,76
|87.065.862
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|39.027.267
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|27.035.790
|% 10,00
|
|OYAYO
|7,81
|8.317.083
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.118.363
|% 9,96
|
|LIDER
|22,86
|86.712.409
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|38.035.771
|% -9,98
|
|FORMT
|1,39
|18.808.424
|% -8,55
|
|DAGHL
|23,48
|10.466.820
|% -6,60
|
|TKFEN
|19,65
|665.857.992
|% -6,34
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 1,88
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,38
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% -4,13
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8449
|14,8465
|% 0,38
|
|Euro
|15,6237
|15,7018
|% 0,92
|
|Sterlin
|18,6181
|18,7115
|% 1,39
|
|Frank
|15,1986
|15,2901
|% 0,33
|
|Riyal
|3,9477
|3,9674
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|2,95
|
|Altın Gr.
|906
|906
|5,68
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|-0,15
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,39
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Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
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17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
-
17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
-
17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem