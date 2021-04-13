***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.04.2021 17:08
***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimizin 13.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde
Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Fatma Dilek Yardım'ın ve üyeliğine Sn. Arif Nuri Bulut'un atanmasına,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin dört üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Fatma Dilek Yardım'ın, üyeliklere Sn. Arif Nuri Bulut, Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Mehmet Aktaş'ın atanmasına,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Fatma Dilek Yardım'ın, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu, Sn. Mehmet Aktaş ve Sn. Yusuf Kılcan'ın atanmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927513
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|-33,85
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|1.480
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