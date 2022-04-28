***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.04.2022 16:51
***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimizin 28.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Fatma Dilek Yardım'ın ve üyeliğine Sn. Arif Nuri Bulut'un atanmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Fatma Dilek Yardım'ın, üyeliklere Sn. Arif Nuri Bulut ve Sn. Yılmaz Gökoğlu'nun atanmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Fatma Dilek Yardım'ın, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu, Sn. Mehmet Aktaş ve Sn. Yusuf Kılcan'ın atanmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla, ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024828
BIST
18:052.431
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|23,76
|87.065.862
|% 10,00
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|CEMTS
|25,96
|39.027.267
|% 10,00
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|ARENA
|14,30
|27.035.790
|% 10,00
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|OYAYO
|7,81
|8.317.083
|% 10,00
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|YUNSA
|24,74
|10.118.363
|% 9,96
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|LIDER
|22,86
|86.712.409
|% -10,00
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|BASGZ
|14,61
|38.035.771
|% -9,98
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|FORMT
|1,39
|18.808.424
|% -8,55
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|DAGHL
|23,48
|10.466.820
|% -6,60
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|TKFEN
|19,65
|665.857.992
|% -6,34
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|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 1,88
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|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
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|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,38
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,82
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|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% -0,81
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|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% -4,13
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|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,8422
|14,8438
|% 0,37
|
|Euro
|15,6485
|15,6761
|% 0,76
|
|Sterlin
|18,6246
|18,7180
|% 1,43
|
|Frank
|15,1998
|15,2914
|% 0,34
|
|Riyal
|3,9464
|3,9662
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.897
|1.897
|2,63
|
|Altın Gr.
|905
|906
|5,07
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|-0,41
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|Gümüş Gr.
|10,84
|10,86
|-0,15
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|B. Petrol
|107
|107
|-0,45
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Seans Raporu
18:05
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
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17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
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17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
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17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
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17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem