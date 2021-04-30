***AYCES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.04.2021 18:49
***AYCES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AYCES.E payları 03/05/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/05/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. Not: VBTS kapsamında ilgili paylarda açığa satış yasağı ve/veya brüt takas tedbirleri bulunması halinde bu tedbirler de tek fiyat tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam eder. VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933609
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,70
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
18:058,2806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0776
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3156
En Düşük
8,1830
18:059,9667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0454
En Düşük
9,9251
18:05470,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,81
|Açılış
|: 470,24
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
473,61
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|23,10
|422.081
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,37
|168.074.297
|% 10,00
|
|ARMDA
|52,25
|1.600.235
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.530.068
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.675.372
|% 9,99
|
|VAKFN
|26,28
|107.588.264
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.973.594
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|993.723
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|2.108.125
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,50
|110.024.217
|% -8,94
|
|KOZAL
|113,00
|1.371.840.010
|% 4,24
|
|EREGL
|19,04
|1.200.304.798
|% -1,14
|
|THYAO
|12,23
|945.732.100
|% 2,09
|
|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
|
|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
|
|PETKM
|6,71
|917.182.344
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,82
|248.657.624
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|282.199.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|844.709.912
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,16
|658.817.403
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2745
|8,2815
|% 0,96
|
|Euro
|9,9585
|9,9671
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,4039
|11,4611
|% 0,05
|
|Frank
|9,0262
|9,0806
|% 0,46
|
|Riyal
|2,1996
|2,2106
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-4,34
|
|Altın Gr.
|470
|471
|3,29
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,90
|0,01
|
|B. Petrol
|66,63
|66,63
|-1,42
|