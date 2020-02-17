***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2020 12:29
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819411
BIST
13:20121.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 1.009,91
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
13:206,0453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0090
|Açılış
|: 57,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 57,3300
|
6,0586
En Düşük
6,0370
13:206,5580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2000
|
6,5747
En Düşük
6,5445
13:203,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,00
|Açılış
|: 3,46
|
|Önceki Kapanış
|: 3,46
|
3,49
En Düşük
3,45
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,41
|565.427.342
|% 18,40
|
|TSPOR
|5,44
|167.501.409
|% 16,74
|
|KUTPO
|10,69
|31.656.692
|% 13,48
|
|HALKS
|2,50
|49.898
|% 9,65
|
|OSTIM
|2,45
|95.103.756
|% 9,37
|
|ERBOS
|24,98
|13.145.552
|% -9,10
|
|ARDYZ
|16,40
|28.719.617
|% -8,89
|
|KRTEK
|3,38
|2.481.707
|% -7,65
|
|HUBVC
|40,10
|35.869.235
|% -7,13
|
|QNBFB
|49,50
|1.076.773
|% -6,34
|
|ASELS
|30,12
|917.847.969
|% 3,58
|
|THYAO
|15,19
|709.423.028
|% 2,01
|
|GSRAY
|3,41
|565.427.342
|% 18,40
|
|ODAS
|2,25
|487.767.935
|% 4,65
|
|PETKM
|4,17
|331.076.434
|% 0,48
|
|ODAS
|2,25
|487.767.935
|% 4,65
|
|GSRAY
|3,41
|565.427.342
|% 18,40
|
|BJKAS
|3,02
|239.689.663
|% 4,86
|
|KARSN
|1,94
|155.556.112
|% -1,52
|
|PETKM
|4,17
|331.076.434
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8537
|7,8931
|% -0,29
|
|Frank
|6,1320
|6,1690
|% -0,15
|
|Riyal
|1,6063
|1,6144
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,70
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.034
|2.064
|-1,00
|
|Tam
|2.025
|2.076
|-5,22
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,52
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,00
|
|B. Petrol
|57,31
|57,31
|-0,02
|