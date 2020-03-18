***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 10:09
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830291
BIST
10:3586.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -36,85
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
86.850
En Düşük
84.303
10:356,4542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0556
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4575
En Düşük
6,3873
10:357,0902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0537
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,1109
En Düşük
7,0187
10:35313,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,46
|Açılış
|: 313,06
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
311,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|755.407
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|477.880
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|ASELS
|22,14
|136.547.427
|% 0,73
|
|THYAO
|7,95
|129.491.243
|% -0,38
|
|GARAN
|8,37
|117.788.764
|% -0,24
|
|TSPOR
|2,60
|89.054.915
|% -3,70
|
|ISFIN
|2,54
|55.420.577
|% 5,39
|
|TSPOR
|2,60
|89.054.915
|% -3,70
|
|ODAS
|1,19
|30.715.191
|% 0,85
|
|IHLAS
|0,45
|10.390.303
|% -2,17
|
|ISFIN
|2,54
|55.420.577
|% 5,39
|
|YKBNK
|2,04
|41.303.593
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7572
|7,7961
|% 0,90
|
|Frank
|6,6913
|6,7316
|% 0,93
|
|Riyal
|1,7117
|1,7203
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.495
|1.496
|-33,36
|
|Altın Gr.
|313
|313
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,38
|12,43
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|2,60
|2,61
|0,00
|
|B. Petrol
|28,41
|28,41
|-0,32
|