***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2020 11:13
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831957
BIST
17:1788.936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -349,89
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
17:176,4650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0428
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
17:176,9908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0608
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
17:17335,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,10
|Açılış
|: 335,89
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,28
|77.404.017
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.502.506
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.114.435
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.508.067
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|108.780.348
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|17.958.809
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|482.841
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|25.056
|% -6,15
|
|ASELS
|23,24
|1.293.724.299
|% 1,75
|
|THYAO
|8,69
|1.220.355.195
|% 4,83
|
|GARAN
|7,53
|1.159.884.718
|% -0,66
|
|AKBNK
|5,57
|374.832.631
|% -2,79
|
|YKBNK
|1,86
|368.055.307
|% -2,11
|
|YKBNK
|1,86
|368.055.307
|% -2,11
|
|GARAN
|7,53
|1.159.884.718
|% -0,66
|
|ODAS
|1,25
|184.811.502
|% -1,57
|
|THYAO
|8,69
|1.220.355.195
|% 4,83
|
|ISFIN
|2,91
|348.605.582
|% -1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5695
|7,6074
|% 0,65
|
|Frank
|6,5601
|6,5996
|% 0,78
|
|Riyal
|1,7152
|1,7238
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.613
|-9,37
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,23
|14,27
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|0,02
|
|B. Petrol
|26,57
|26,57
|-0,58
|
Seans Raporu
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17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1082, 13 kaybederek (% -1.01 ) 106, 319
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