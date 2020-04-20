***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2020 10:17
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839232
BIST
16:0798.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 238,91
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
16:076,9465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9498
En Düşük
6,8741
16:077,5397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
16:07376,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,48
|Açılış
|: 376,73
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
377,17
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|BIZIM
|12,23
|78.584.228
|% 9,98
|
|DOKTA
|26,46
|22.579.177
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.294.729
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.448.193
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,76
|151.931.913
|% -8,91
|
|SANFM
|6,84
|9.861.719
|% -8,56
|
|GARAN
|8,36
|584.816.353
|% -0,36
|
|ASELS
|27,22
|533.554.751
|% 0,37
|
|THYAO
|10,53
|519.163.603
|% 0,10
|
|ISFIN
|3,24
|368.845.248
|% 3,18
|
|MGROS
|30,24
|332.395.219
|% 3,70
|
|ISFIN
|3,24
|368.845.248
|% 3,18
|
|KARSN
|1,51
|147.257.039
|% 3,42
|
|YKBNK
|2,00
|191.856.548
|% -0,50
|
|GUSGR
|2,79
|241.825.378
|% 0,36
|
|ODAS
|1,50
|116.731.139
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6185
|8,6617
|% -0,23
|
|Frank
|7,1465
|7,1895
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8457
|1,8549
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.683
|-1,11
|
|Altın Gr.
|377
|377
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.473
|-50,70
|
|Tam
|2.489
|2.548
|-48,40
|
|Yarım
|1.209
|1.238
|-25,40
|
|Çeyrek
|606
|619
|-12,60
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|26,42
|26,42
|-1,66
|
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