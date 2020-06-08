***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2020 10:00
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849779
BIST
11:06110.909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 886,89
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
110.934
En Düşük
110.157
11:066,7796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,8060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7823
En Düşük
6,7485
11:067,6689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0377
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
11:06369,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,91
|Açılış
|: 369,66
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
369,92
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|46.285.019
|% 10,00
|
|LUKSK
|14,88
|989.341
|% 9,98
|
|RTALB
|20,60
|6.493.285
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|23.036.636
|% 9,97
|
|AYCES
|34,52
|1.265.170
|% 9,94
|
|CASA
|20,78
|57.332
|% -9,97
|
|SODSN
|11,71
|32.378
|% -9,85
|
|ATSYH
|1,60
|13.280
|% -9,09
|
|KPHOL
|3,17
|22.190
|% -8,12
|
|EKIZ
|6,15
|664.095
|% -8,07
|
|GARAN
|8,36
|383.927.765
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,72
|361.142.665
|% 4,88
|
|THYAO
|12,81
|289.472.803
|% 0,71
|
|GSRAY
|3,63
|234.280.791
|% 4,01
|
|TUPRS
|90,80
|209.597.331
|% 1,62
|
|EKGYO
|1,72
|361.142.665
|% 4,88
|
|GSRAY
|3,63
|234.280.791
|% 4,01
|
|GARAN
|8,36
|383.927.765
|% 0,84
|
|GSDHO
|1,83
|63.682.945
|% 1,67
|
|PETKM
|3,81
|125.538.651
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5710
|8,6140
|% 0,31
|
|Frank
|7,0143
|7,0566
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8006
|1,8096
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|11,19
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.397
|2.433
|-14,90
|
|Tam
|2.468
|2.511
|-8,00
|
|Yarım
|1.204
|1.220
|-9,30
|
|Çeyrek
|602
|610
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,06
|
|B. Petrol
|42,95
|42,95
|0,65
|