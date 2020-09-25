***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.09.2020 10:40
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876647
BIST
16:541.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 9,05
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
16:547,6337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0083
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
16:548,8767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0265
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
16:54457,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,35
|Açılış
|: 457,61
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,37
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler16:52
|MRSHL
|380,60
|30.921.871
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.686.459
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|4.193.627
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.757.846
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|753.106
|% 10,00
|
|ARMDA
|66,00
|34.020.104
|% -9,96
|
|AYCES
|102,10
|39.743.925
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,62
|1.191.128
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|10.079.112
|% -9,90
|
|OYLUM
|5,47
|153.069.123
|% -9,88
|
|GARAN
|7,19
|3.110.399.635
|% 2,57
|
|SISE
|7,01
|1.768.136.019
|% 2,64
|
|ASELS
|17,32
|1.062.372.063
|% 2,06
|
|AKBNK
|5,13
|664.872.353
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,31
|637.510.309
|% 0,91
|
|GARAN
|7,19
|3.110.399.635
|% 2,57
|
|SISE
|7,01
|1.768.136.019
|% 2,64
|
|HURGZ
|1,99
|465.539.154
|% -9,55
|
|KRDMD
|3,31
|637.510.309
|% 0,91
|
|EKGYO
|1,76
|333.074.396
|% 1,15
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6346
|7,6439
|% 0,24
|
|Euro
|8,8758
|8,8917
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,6781
|9,7267
|% -0,10
|
|Frank
|8,1848
|8,2341
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0290
|2,0392
|% 0,11
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-7,06
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.084
|-6,00
|
|Tam
|3.034
|3.110
|7,37
|
|Yarım
|1.466
|1.505
|3,56
|
|Çeyrek
|735
|752
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,92
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,63
|5,64
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|-0,05
|