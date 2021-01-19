***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2021 10:38
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903196
BIST
10:361.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,98
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.576
En Düşük
1.569
10:367,4518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0213
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,4886
En Düşük
7,4408
10:369,0276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0084
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,0561
En Düşük
9,0058
10:36441,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,68
|Açılış
|: 441,24
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
440,71
BIST En Aktif Hisseler10:36
|MERIT
|144,10
|1.433.219
|% 10,00
|
|KERVN
|1,65
|887.717
|% 10,00
|
|TMPOL
|14,97
|12.914.970
|% 9,99
|
|SNKRN
|32,36
|393.530
|% 9,99
|
|KSTUR
|244,40
|708.027
|% 9,99
|
|TKURU
|297,00
|82.863
|% -10,00
|
|INVEO
|77,35
|20.574.245
|% -9,69
|
|ATSYH
|9,00
|186.615
|% -5,26
|
|UMPAS
|2,76
|12.613
|% -4,17
|
|RODRG
|15,41
|671.689
|% -3,39
|
|SISE
|8,12
|949.336.699
|% 4,10
|
|THYAO
|13,57
|665.760.490
|% 2,57
|
|KRDMD
|7,21
|593.440.317
|% -0,83
|
|EKGYO
|2,50
|294.960.201
|% 0,00
|
|EREGL
|15,79
|200.204.241
|% -1,00
|
|SISE
|8,12
|949.336.699
|% 4,10
|
|EKGYO
|2,50
|294.960.201
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,21
|593.440.317
|% -0,83
|
|YGYO
|2,17
|118.532.433
|% 9,60
|
|THYAO
|13,57
|665.760.490
|% 2,57
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4463
|7,4518
|% -0,29
|
|Euro
|9,0151
|9,0276
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,1166
|10,1674
|% -0,15
|
|Frank
|8,3439
|8,3941
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9839
|1,9939
|% -0,19
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|1,28
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,17
|55,17
|0,42
|
Seans Raporu
10:36
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