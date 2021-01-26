***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2021 10:45
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904377
BIST
12:021.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.539
En Düşük
1.517
12:027,3898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0148
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3774
12:028,9671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0327
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9545
12:02440,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,71
|Açılış
|: 440,15
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
440,08
BIST En Aktif Hisseler12:02
|SANKO
|11,44
|22.512.682
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|40.472.340
|% 10,00
|
|VAKFN
|8,26
|25.237.476
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.451.303
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.741.462
|% 9,98
|
|MERIT
|145,80
|82.523
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|72.745
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|85.504
|% -10,00
|
|PKENT
|1.349,10
|3.044.439
|% -9,99
|
|POLTK
|441,50
|1.555.405
|% -9,99
|
|GARAN
|9,63
|924.918.694
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,51
|844.679.204
|% 1,62
|
|KARSN
|5,47
|636.624.369
|% 5,19
|
|KOZAL
|120,70
|541.768.901
|% -0,58
|
|ODAS
|4,00
|380.528.216
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,51
|844.679.204
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,53
|302.480.715
|% -1,29
|
|TSKB
|1,96
|354.665.025
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,55
|203.108.651
|% -1,27
|
|KARSN
|5,47
|636.624.369
|% 5,19
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3853
|7,3898
|% -0,20
|
|Euro
|8,9614
|8,9671
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,0370
|10,0874
|% -0,53
|
|Frank
|8,2696
|8,3195
|% -0,41
|
|Riyal
|1,9617
|1,9715
|% -0,31
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-1,97
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-12,00
|
|Tam
|2.906
|2.979
|-16,07
|
|Yarım
|1.404
|1.441
|-7,78
|
|Çeyrek
|704
|721
|-3,89
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,00
|
|B. Petrol
|55,61
|55,61
|-0,07
|