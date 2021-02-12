***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.02.2021 11:16
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909280
BIST
11:291.530
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -15,62
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.530
11:297,0350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
11:298,5201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0174
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,5052
11:29409,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,58
|Açılış
|: 409,90
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,36
BIST En Aktif Hisseler11:27
|DARDL
|34,98
|1.446.703
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|23.298.095
|% 9,99
|
|GEDIK
|26,02
|36.449.655
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|48.585.736
|% 9,94
|
|NIBAS
|34,14
|34.038.366
|% 9,92
|
|EKIZ
|11,79
|147.623
|% -10,00
|
|SEKUR
|38,70
|1.603.341
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|56.564.652
|% -9,98
|
|AYCES
|86,40
|3.722.763
|% -6,54
|
|ARTI
|7,01
|155.881
|% -6,28
|
|KOZAL
|136,50
|419.544.519
|% -0,15
|
|SASA
|33,04
|370.766.738
|% 5,56
|
|DOHOL
|3,60
|333.784.847
|% -1,91
|
|KOZAA
|18,20
|325.096.898
|% 1,17
|
|ESEN
|42,86
|297.932.755
|% 1,90
|
|DOHOL
|3,60
|333.784.847
|% -1,91
|
|EKGYO
|2,57
|215.940.694
|% 0,39
|
|TSKB
|1,76
|123.751.281
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,43
|100.226.205
|% -0,69
|
|IHLGM
|1,38
|92.566.114
|% -2,82
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0320
|7,0339
|% 0,12
|
|Euro
|8,5154
|8,5209
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,6635
|9,7119
|% -0,14
|
|Frank
|7,8538
|7,9011
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8679
|1,8772
|% 0,03
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-12,71
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|26,89
|26,93
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,02
|
|B. Petrol
|60,64
|60,64
|-0,50
|
Seans Raporu
11:27
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11:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 58 kaybederek (% -0.89 ) 1, 626
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11:38XU100
Endeks 1, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 6, 902.00 milyon TL de
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11:38OYLUM
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 517, 090 adet işlem
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11:37UTPYA
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 34.80 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 589 adet işlem
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11:36AYGAZ
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 17.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 693, 469 adet işlem