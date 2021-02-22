***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2021 10:01
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911301
BIST
11:161.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,24
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.561
11:167,0192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0378
|Açılış
|: 6,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0227
En Düşük
6,9534
11:168,4958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0320
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5051
En Düşük
8,4299
11:16404,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,01
|Açılış
|: 404,03
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
404,52
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler11:16
|LINK
|42,70
|25.704.380
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|701.013
|% 9,99
|
|SAYAS
|17,52
|14.676.608
|% 9,98
|
|VAKFN
|17,63
|8.818.330
|% 9,98
|
|BRISA
|30,44
|71.363.678
|% 9,97
|
|RODRG
|24,04
|547.439
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|122.085
|% -9,91
|
|NIBAS
|25,00
|5.265.325
|% -9,22
|
|FENER
|31,92
|123.817.018
|% -8,59
|
|ARTI
|5,93
|1.290.836
|% -8,49
|
|SASA
|41,34
|1.310.407.019
|% -7,76
|
|THYAO
|12,59
|540.165.751
|% 2,36
|
|KOZAL
|145,60
|467.951.135
|% 0,48
|
|VAKBN
|4,72
|419.647.805
|% -1,67
|
|HEKTS
|32,58
|402.504.565
|% -6,54
|
|VAKBN
|4,72
|419.647.805
|% -1,67
|
|CEMAS
|2,38
|203.718.316
|% 3,48
|
|KARSN
|5,36
|386.282.956
|% 2,88
|
|EKGYO
|2,47
|152.212.933
|% 1,23
|
|IHLAS
|1,12
|70.284.098
|% -2,61
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0162
|7,0192
|% 0,54
|
|Euro
|8,4914
|8,4958
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,7749
|9,8239
|% 0,27
|
|Frank
|7,7514
|7,7981
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8614
|1,8708
|% 0,31
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|9,47
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,74
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,39
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,07
|
|B. Petrol
|62,67
|62,67
|0,53
|
Seans Raporu
11:16
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11:31AKYHO
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11:29XU030
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11:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, VAKBN
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11:29XU100
Endeks 1, 567 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 10, 058.00 milyon TL de