***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 16:07
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926252
BIST
16:291.384
En Yüksek
|Değişim
|: -2,31%
|| -32,74
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:298,1720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0395
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1731
En Düşük
8,1219
16:299,7152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
16:29455,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,28
|Açılış
|: 455,97
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:29
|TUREX
|14,52
|320.965
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|600.521
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|43.954.163
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.615.490
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.794.930
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.093.364
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|21.661.054
|% -9,81
|
|EREGL
|16,13
|1.015.130.471
|% 1,83
|
|KRDMD
|7,20
|829.651.872
|% -3,10
|
|BJKAS
|10,95
|807.751.216
|% 7,67
|
|GARAN
|6,64
|753.208.617
|% -1,78
|
|KOZAL
|114,20
|588.751.442
|% -3,22
|
|EKGYO
|1,87
|424.289.413
|% -3,11
|
|TSKB
|1,35
|255.033.900
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,14
|574.869.965
|% -6,55
|
|YKBNK
|2,11
|290.010.451
|% -3,21
|
|GARAN
|6,64
|753.208.617
|% -1,78
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1658
|8,1720
|% 0,49
|
|Euro
|9,7064
|9,7152
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,1731
|11,2291
|% 0,29
|
|Frank
|8,7688
|8,8217
|% 0,01
|
|Riyal
|2,1704
|2,1813
|% 0,35
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-17,80
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|3.012
|3.058
|-32,00
|
|Tam
|2.998
|3.074
|-33,21
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-16,06
|
|Çeyrek
|727
|743
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,09
|
|B. Petrol
|62,86
|62,86
|-0,34
|
Seans Raporu
16:29
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