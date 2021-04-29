***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2021 15:47
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932319
BIST
17:011.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 12,99
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
17:018,2516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0629
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2519
En Düşük
8,1390
17:0110,0450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0957
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0450
En Düşük
9,8754
17:01465,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,43
|Açılış
|: 465,77
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
464,93
BIST En Aktif Hisseler17:01
|CMBTN
|259,60
|11.229.993
|% 10,00
|
|KONYA
|956,00
|31.673.306
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|41.157.879
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.565.937
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|51.396.399
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.270.977
|% -9,85
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|BNTAS
|6,16
|86.804.871
|% -8,74
|
|GARAN
|7,21
|872.605.104
|% 1,26
|
|PETKM
|6,72
|647.723.546
|% 3,07
|
|EREGL
|19,10
|561.309.656
|% 0,84
|
|SASA
|36,72
|397.048.048
|% 0,88
|
|KRDMD
|7,11
|375.921.692
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,10
|278.204.473
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|872.605.104
|% 1,26
|
|PETKM
|6,72
|647.723.546
|% 3,07
|
|AKBNK
|4,88
|359.187.090
|% 0,62
|
|TSKB
|1,25
|76.928.848
|% 3,31
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2401
|8,2516
|% 0,77
|
|Euro
|9,9712
|10,0450
|% 0,96
|
|Sterlin
|11,4497
|11,5071
|% 0,57
|
|Frank
|9,0003
|9,0545
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1890
|2,1999
|% 0,53
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-19,48
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,87
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,22
|68,22
|1,44
|