***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2021 10:00
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933070
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
0
En Düşük
0
18:058,2189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0159
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2437
En Düşük
8,1830
18:059,9579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0059
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0073
En Düşük
9,9251
18:05468,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,78
|Açılış
|: 468,03
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
469,20
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYDEM
|9,19
|645.423.863
|% 0,00
|
|MMCAS
|7,82
|1.774.331
|% 0,00
|
|AYDEM
|9,19
|645.423.863
|% 0,00
|
|MMCAS
|7,82
|1.774.331
|% 0,00
|
|AYDEM
|9,19
|645.423.863
|% 0,00
|
|MMCAS
|7,82
|1.774.331
|% 0,00
|
|AYDEM
|9,19
|645.423.863
|% 0,00
|
|MMCAS
|7,82
|1.774.331
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2091
|8,2189
|% 0,19
|
|Euro
|9,9494
|9,9579
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,4112
|11,4684
|% 0,11
|
|Frank
|9,0001
|9,0543
|% 0,17
|
|Riyal
|2,1823
|2,1933
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,14
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,43
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|-0,30
|