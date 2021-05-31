***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2021 10:08
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938920
BIST
11:291.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,97
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
11:298,4794
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0853
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4719
11:2910,3472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0947
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3377
11:29519,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -4,52
|Açılış
|: 519,73
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,23
BIST En Aktif Hisseler11:27
|YAYLA
|3,85
|29.579.887
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.255.555
|% 9,87
|
|EUYO
|4,69
|2.319.940
|% 8,56
|
|AVHOL
|7,65
|10.297.796
|% 6,99
|
|KUTPO
|36,12
|72.715.974
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|36.355.153
|% -9,95
|
|ADESE
|1,40
|19.048.287
|% -7,28
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|CASA
|136,00
|18.632
|% -6,21
|
|THYAO
|13,27
|399.783.399
|% 2,23
|
|KRDMD
|8,03
|301.456.832
|% 1,77
|
|EKGYO
|1,95
|206.311.736
|% 3,72
|
|GARAN
|7,98
|199.514.625
|% 0,00
|
|KOZAL
|120,50
|169.254.120
|% 0,67
|
|EKGYO
|1,95
|206.311.736
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,17
|131.491.604
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,11
|47.524.170
|% 0,91
|
|KRDMD
|8,03
|301.456.832
|% 1,77
|
|KARSN
|4,43
|158.799.354
|% -5,14
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4804
|8,4818
|% -0,97
|
|Euro
|10,3423
|10,3504
|% -0,88
|
|Sterlin
|11,9842
|12,0443
|% -1,09
|
|Frank
|9,3846
|9,4411
|% -1,00
|
|Riyal
|2,2543
|2,2656
|% -0,99
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,25
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,41
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,02
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,65
|69,65
|0,93
|