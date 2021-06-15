***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.06.2021 12:25
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942348
BIST
15:111.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -14,35
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
15:118,5507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0815
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
15:1110,3630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0957
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
15:11513,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,97
|Açılış
|: 513,17
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler15:11
|MRSHL
|277,20
|4.804.566
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|83.973.063
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|7,04
|6.132.038
|% 9,49
|
|TKURU
|127,80
|1.531.592
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.237.349
|% -9,82
|
|DERHL
|4,42
|23.024.127
|% -8,87
|
|EKGYO
|2,24
|986.296.192
|% 2,75
|
|THYAO
|14,48
|832.118.855
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,48
|619.668.580
|% -2,09
|
|GARAN
|8,36
|584.041.596
|% 0,00
|
|KOZAL
|123,70
|404.775.338
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,24
|986.296.192
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,23
|304.713.433
|% -0,89
|
|GSRAY
|3,82
|367.327.858
|% -3,54
|
|IHLGM
|1,24
|109.825.360
|% 2,48
|
|KRDMD
|7,48
|619.668.580
|% -2,09
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5491
|8,5507
|% 0,96
|
|Euro
|10,3553
|10,3630
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,9939
|12,0540
|% 0,70
|
|Frank
|9,4754
|9,5324
|% 1,05
|
|Riyal
|2,2763
|2,2878
|% 1,10
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-0,10
|
|Altın Gr.
|513
|513
|5,02
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.451
|69,00
|
|Tam
|3.379
|3.466
|62,25
|
|Yarım
|1.633
|1.677
|30,11
|
|Çeyrek
|819
|838
|15,06
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,73
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,02
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|0,89
|
Seans Raporu
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