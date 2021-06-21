***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.06.2021 10:00
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943280
BIST
15:251.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,08
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
15:258,7805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0432
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
15:2510,4150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0650
|Açılış
|: 10,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4200
En Düşük
10,3800
15:25501,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 6,12
|Açılış
|: 501,79
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler15:23
|OZBAL
|10,12
|7.742.134
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.046.101
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.321.608
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,66
|11.707.311
|% 9,62
|
|VAKFN
|9,52
|123.543.701
|% 8,92
|
|METUR
|6,39
|63.609.431
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.048.151
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,51
|1.113.644.410
|% -0,21
|
|GARAN
|8,10
|543.517.380
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,11
|491.140.022
|% 2,43
|
|EREGL
|17,99
|414.197.885
|% 1,12
|
|KRDMD
|6,79
|409.860.324
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,11
|491.140.022
|% 2,43
|
|YKBNK
|2,14
|230.982.489
|% -0,47
|
|THYAO
|14,51
|1.113.644.410
|% -0,21
|
|GARAN
|8,10
|543.517.380
|% -0,74
|
|TSKB
|1,29
|84.159.106
|% -1,53
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7780
|8,7805
|% 0,49
|
|Euro
|10,4050
|10,4150
|% 0,63
|
|Sterlin
|12,1581
|12,2190
|% 1,07
|
|Frank
|9,5029
|9,5602
|% 0,77
|
|Riyal
|2,3369
|2,3486
|% 0,61
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|10,29
|
|Altın Gr.
|503
|503
|6,98
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|38,00
|
|Tam
|3.312
|3.395
|34,29
|
|Yarım
|1.601
|1.642
|16,59
|
|Çeyrek
|803
|821
|8,29
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|0,09
|
|B. Petrol
|73,61
|73,61
|0,10
|