***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2021 10:20
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943499
BIST
11:241.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.396
11:248,7609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0091
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,7374
11:2410,4288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0283
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,4076
11:24500,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,48
|Açılış
|: 500,33
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler11:24
|VAKFN
|10,57
|68.904.431
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.127.008
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|20.802.294
|% 9,98
|
|EUYO
|4,22
|2.481.572
|% 9,90
|
|VKFYO
|6,67
|10.046.876
|% 9,88
|
|EKIZ
|5,50
|36.498
|% -7,25
|
|BERA
|14,27
|243.974.585
|% -6,36
|
|METUR
|6,04
|16.431.749
|% -5,48
|
|AVHOL
|5,76
|1.949.450
|% -4,48
|
|YAPRK
|27,84
|676.883
|% -4,33
|
|THYAO
|14,89
|751.656.224
|% 2,06
|
|BOBET
|6,04
|263.872.193
|% -3,67
|
|BERA
|14,27
|243.974.585
|% -6,36
|
|KOZAL
|121,80
|210.795.785
|% 0,83
|
|EKGYO
|2,13
|190.424.419
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|190.424.419
|% 0,00
|
|THYAO
|14,89
|751.656.224
|% 2,06
|
|BOBET
|6,04
|263.872.193
|% -3,67
|
|YKBNK
|2,17
|73.892.767
|% 0,46
|
|GARAN
|8,23
|175.054.691
|% 0,49
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7589
|8,7609
|% -0,10
|
|Euro
|10,4250
|10,4288
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,1110
|12,1717
|% -0,60
|
|Frank
|9,4797
|9,5368
|% -0,37
|
|Riyal
|2,3281
|2,3398
|% -0,15
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|