***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 16:49
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944514
BIST
16:421.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -13,27
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
16:428,7093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0550
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7057
16:4210,3906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0759
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3767
16:42499,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,22
|Açılış
|: 499,85
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler16:42
|TKURU
|246,40
|6.228.333
|% 10,00
|
|ATATP
|26,40
|47.859.774
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.840.598
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.768.500
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.109.779
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.947.824
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.842.720
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,16
|886.702.164
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,95
|795.341.436
|% -4,88
|
|THYAO
|14,00
|731.822.578
|% -1,96
|
|SASA
|29,02
|502.236.535
|% -1,02
|
|KRDMD
|6,68
|434.356.815
|% -1,91
|
|EKGYO
|1,95
|795.341.436
|% -4,88
|
|YKBNK
|2,17
|361.854.957
|% -1,81
|
|GARAN
|8,16
|886.702.164
|% -0,49
|
|AKBNK
|5,32
|360.466.868
|% -0,37
|
|KRDMD
|6,68
|434.356.815
|% -1,91
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7061
|8,7093
|% -0,63
|
|Euro
|10,3630
|10,3906
|% -0,73
|
|Sterlin
|12,0919
|12,1526
|% -0,33
|
|Frank
|9,4518
|9,5087
|% -0,68
|
|Riyal
|2,3211
|2,3328
|% -0,38
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-1,07
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|-15,00
|
|Tam
|3.290
|3.375
|-17,56
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,49
|
|Çeyrek
|798
|816
|-4,25
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,56
|74,56
|-0,80
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:57AYDEM
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 713, 077 adet işlem
-
16:55IZFAS
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 469, 239 adet işlem
-
16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 88 kaybederek (% -0.66 ) 1, 492
-
16:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, EKGYO, THYAO
-
16:53XU100
Endeks 1, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 84 altında . İşlem hacmi 9, 752.00 milyon TL de