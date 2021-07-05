***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2021 10:02
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946041
BIST
10:451.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,87
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.384
En Düşük
1.376
10:458,6885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0089
|Açılış
|: 8,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7122
En Düşük
8,6549
10:4510,3213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0230
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3419
En Düşük
10,2698
10:45500,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,49
|Açılış
|: 500,30
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,35
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler10:45
|VAKFN
|11,77
|8.011.458
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.476.877
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|17.527.433
|% 9,87
|
|EUKYO
|7,16
|5.043.136
|% 8,48
|
|BRYAT
|315,50
|19.561.094
|% 7,68
|
|PKENT
|2.304,00
|747.052
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|493.950
|% -9,96
|
|METUR
|5,15
|7.918.003
|% -4,63
|
|SNGYO
|4,43
|19.774.863
|% -3,90
|
|KGYO
|5,96
|787.478
|% -3,40
|
|AKBNK
|5,33
|35.414.565
|% 0,00
|
|AKCNS
|14,81
|2.773.597
|% -1,13
|
|AFYON
|3,74
|2.555.916
|% 0,00
|
|AEFES
|22,40
|1.223.592
|% 0,63
|
|ADEL
|25,98
|760.515
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,33
|35.414.565
|% 0,00
|
|ALARK
|9,53
|29.978.970
|% 2,69
|
|AFYON
|3,74
|2.555.916
|% 0,00
|
|AGYO
|2,05
|604.547
|% 0,00
|
|AKSA
|15,47
|3.898.671
|% 1,11
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6836
|8,6885
|% 0,10
|
|Euro
|10,3140
|10,3213
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,9949
|12,0551
|% 0,22
|
|Frank
|9,3903
|9,4469
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3103
|2,3219
|% 0,13
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,91
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.284
|3.366
|19,61
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,61
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,05
|
|B. Petrol
|76,32
|76,32
|0,15
|
Seans Raporu
10:45
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-
10:57MEDTR
Yüzde 4.48 oranında artışla 32.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 992, 636 adet işlem
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10:56ECZYT
Yüzde 6.55 oranında artışla 41.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 278, 502 adet işlem
-
10:55IZMDC
Yüzde 4.84 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 516, 499 adet işlem
-
10:54INVEO
Yüzde 4.13 oranında artışla 126.20 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 544 adet işlem
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10:53XU100
Endeks 1, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 2, 147.00 milyon TL de