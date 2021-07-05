***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2021 14:39
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946161
BIST
14:571.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,26
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
14:578,6652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0144
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
14:5710,2884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0099
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2693
14:57499,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,39
|Açılış
|: 499,19
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler14:57
|EUKYO
|7,26
|8.457.729
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.685.208
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.680.444
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|34.121.809
|% 9,87
|
|KONYA
|923,70
|144.653.254
|% 9,06
|
|PKENT
|2.304,00
|2.032.980
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,03
|63.007.628
|% -6,85
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|14,00
|774.651.916
|% 1,89
|
|GARAN
|8,50
|523.685.161
|% 1,19
|
|SASA
|29,24
|410.022.711
|% 2,17
|
|KOZAL
|110,30
|401.481.305
|% -2,22
|
|ARCLK
|32,66
|278.211.420
|% 0,86
|
|PEKGY
|1,27
|86.032.334
|% 4,96
|
|YKBNK
|2,20
|149.501.196
|% 0,46
|
|GARAN
|8,50
|523.685.161
|% 1,19
|
|THYAO
|14,00
|774.651.916
|% 1,89
|
|IZMDC
|2,62
|134.259.031
|% 5,65
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6629
|8,6652
|% -0,17
|
|Euro
|10,2847
|10,2884
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,9840
|12,0441
|% 0,13
|
|Frank
|2,3058
|2,3173
|% -0,07
|
|Riyal
|499,0420
|499,1590
|% 0,07
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,72
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,19
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|7,00
|
|Tam
|3.286
|3.370
|4,52
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|2,18
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,09
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,00
|
|B. Petrol
|76,49
|76,49
|0,32
|