***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2021 12:25
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYCES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951742
BIST
12:431.351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,06
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
12:438,5816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0332
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5430
12:4310,1322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0646
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
12:43499,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,87
|Açılış
|: 499,34
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler12:43
|EDIP
|5,06
|17.912.345
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,87
|40.695.526
|% 9,93
|
|AVHOL
|5,25
|5.501.903
|% 9,83
|
|HURGZ
|1,57
|24.190.081
|% 9,79
|
|KUYAS
|2,36
|22.189.590
|% 9,77
|
|FADE
|14,54
|33.117.978
|% -13,09
|
|KUTPO
|50,55
|39.623.134
|% -6,99
|
|QNBFB
|38,12
|21.347
|% -5,88
|
|VBTYZ
|16,43
|111.912.090
|% -5,85
|
|TAVHL
|22,38
|125.944.479
|% -5,01
|
|GARAN
|8,09
|599.894.109
|% -2,18
|
|KRDMD
|7,41
|352.815.872
|% 2,07
|
|PETKM
|5,41
|329.779.654
|% 2,08
|
|SASA
|30,22
|314.545.085
|% 1,07
|
|THYAO
|12,39
|304.447.281
|% -2,67
|
|GARAN
|8,09
|599.894.109
|% -2,18
|
|EKGYO
|1,80
|111.486.176
|% 0,56
|
|PETKM
|5,41
|329.779.654
|% 2,08
|
|KRDMD
|7,41
|352.815.872
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,25
|99.384.864
|% -0,88
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5795
|8,5816
|% 0,39
|
|Euro
|10,1274
|10,1322
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,8104
|11,8697
|% 0,77
|
|Frank
|9,3183
|9,3744
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2828
|2,2943
|% 0,47
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|5,92
|
|Altın Gr.
|499
|499
|3,85
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|12,00
|
|Tam
|3.291
|3.374
|7,06
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|3,41
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,43
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,09
|
|B. Petrol
|73,13
|73,13
|-0,31
|